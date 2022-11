Era stripper: Tras divorcio y 6 años retirado, galán de Televisa traiciona a 'Hoy' y se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor y cantante, quien dejó de hacer telenovelas en Televisa hace 6 años para trabajar en la política, aparece en el matutino Venga la Alegría. Se trata de Sergio Mayer, quien empezó su carrera como stripper y bailarín, luego se volvió actor y después diputado, motivo por el cual recibió fuertes críticas. Tras haber aparecido en el programa Hoy, el histrión ahora los traiciona con TV Azteca y revela en Venga la Alegría si asistirá al cumpleaños de su nieta Mila.

Como se recordará, Mayer empezó siendo bailarín y hasta stripper en shows como Solo para mujeres. El actor se divorció de su primera esposa Bárbara Mori, madre de su hijo Sergio Mayer Mori, quien ha estado en el ojo del huracán por el conflicto que tiene con Natalia Subtil, con quien tuvo a la pequeña Mila. El histrión luego se volvió a casar con Issabela Camil, con quien formó una familia, sin embargo, sigue al pendiente de su hijo y hasta ha tenido sus propias diferencias con Subtil.

Sergio Mayer fue stripper

Mayer trabajó en telenovelas de Televisa como La madrastra, La fea más bella, Juro que te amo, Un gancho al corazón, Abismo de pasión y Corazón que miente, sin embargo, perdió su contrato de exclusividad y decidió abandonar los foros para perseguir un puesto político, convirtiéndose en diputado, puesto en el que se desempeñó hasta hace poco. Tras asistir varias veces al programa Hoy como conductor invitado, ahora aparece en las pantallas del matutino del Ajusco.

En un evento en donde el musical Alicia en el país de las maravillas le entregó un reconocimiento por 35 años de trayectoria, la prensa le preguntó si planeaba acudir al cumpleaños de su nieta Mila, quien este lunes cumplió 6 años. "Me llegó la invitación en el Whats de Mila y claro que tengo muchas ganas de verla, me voy a coordinar con mi hijo", comentó. Al preguntarle si esto sería una reunión con Natalia y su hijo luego de tantas disputas y demandas, el actor evadió un poco el tema.

"A mí lo que me encantaría es ver a Mila porque tiene unas semanitas que no la veo". Sobre si hay un problema de celos con su esposa porque presuntamente le fue infiel con Evelyn de Garibaldi, dijo: "Yo le digo: 'ríete', porque si no es una cosa es la otra. Ya nos habían divorciado, le digo 'ríete, no pasa nada'. Todo empezó desde que hice cambios con Garibaldi. No me preocupa, no me interesa, mi familia sabemos quiénes somos", comentó. Y sobre si ha sido infiel en algún momento admitió: "sí, cuando era joven".

Fuente: Tribuna