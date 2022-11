Galilea Montijo la vetó: Tras 21 años en Televisa y perder exclusividad, conductora vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida conductora, quien cuenta con 21 años de carrera en las filas de Televisa y que al parecer ya se quedó sin contrato de exclusividad, dio una tremenda sorpresa a todos sus admiradores y fans debido a que este martes 22 de noviembre regresó al programa Hoy pese a su supuesto pleito con Galilea Montijo. Se trata de la sinaloense Cynthia Urías, quien volvió al matutino para ser parte de la cobertura del Mundial del Futbol 2022.

La nacida en Los Mochis, Sinaloa comenzó su carrera en la televisora de San Ángel como actriz y es conocida por participar en telenovelas como Niña de mi corazón (2010), La fea más bella (2006), Misión S.O.S (2005), Rebelde (2004), Alegrijes y rebujos (2003), Velo de novia (2003), Clase 406 (2003), Cómplices al rescate (2002) y Aventuras en el tiempo (2001), sin embargo, en los últimos se ha enfocado en la conducción.

La esposa del exbeisbolista Jorge Cantú formó parte del elenco de Hoy hace varios años pero se dice que su estadía en este proyecto no fue nada grata ya que al parecer recibió malos de 'La Gali'. El periodista Álex Kaffie ha repetido en varias ocasiones que la tapatía no soporta a su homóloga: "Ya era sabido que la conductora de Hoy no puede ver ni en pintura a su homóloga... De nada ha servido que Cynthia Urías se la viva poniéndole mensajes en Instagram a Galilea para ganársela".

La conductora Cynthia Urías

Incluso se llegó a especular que la misma Montijo había interpuesto un veto en contra de la sinaloense de 43 años para que no regresara al matutino, el cual nunca se confirmó. En tanto que Kaffie reportó hace un tiempo que Cynthia presuntamente estaba vetada del canal de música Bandamax por orden de una directiva, sin embargo, en 2021 regresó luego de que despidieran a esta persona ya que condujo los Premios Bandamax.

En medio de todas estas especulaciones, la mañana de este martes 22 de noviembre Urías reapareció en el foro de Hoy a varios años de su salida, dejando claro que su rivalidad con Galilea es un mito. La presentadora y actriz volvió al matutino del Canal de Las Estrellas por motivo del especial Hoy Celebremos en el cual los conductores estelares de Televisa se reunieron para apoyar a la Selección Mexicana de Futbol por su debut en el Mundial de Qatar 2022. Cynthia fue la encargada de la música y como experta en regional mexicano se llevó a Los Recoditos para amenizar el programa.

Cynthia Urías en 'Hoy'

Fuente: Tribuna