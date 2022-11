Golpe a Chapoy: Exhiben infidelidad de Daniel Bisogno con jovencito y dejan en shock a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso conductor Daniel Bisogno, quien desde hace más de 25 años forma parte de las filas de TV Azteca, de nueva cuenta se encuentra metido en un fuerte escándalo pues salió a la luz que su romance con Jesús Castillo llegó a su fin desde hace semanas y él estaría muy triste por la ruptura. Fue la revista TVNotas la que filtró esta información y además destaparon que el truene se dio por una infidelidad.

Como se sabe el presentador estelar del programa Ventaneando siempre ha estado en boca de todos por las dudas que hay en cuanto a sus preferencias y es que aunque ha estado casado, muchos televidentes piensan que es gay. Desde el pasado 2020 se estuvo especulando que 'El Muñe' había dejado la soltería luego de divorciarse de Cristina Riva Palacio, madre de su hija, y se dijo que había iniciado un noviazgo con Jesús Castillo.

Los rumores de este romance se hicieron aún más fuertes cuando el propio Daniel empezó a compartir instantáneas en sus redes personales al lado del joven, quien es 24 años menor. Lastimosamente ahora la revista TVNotas sacó a la luz que ellos ya no están juntos pese a que se habían comprometido en matrimonio hace poco tiempo. Un supuesto amigo platicó en exclusiva con esta publicación y detalló que fue Jesús quien decidió culminar su relación con el presentador del Ajusco.

Al parecer, Jesús tomó la decisión y le dijo a Daniel que él aún tenía muchas cosas que vivir, y aunque ahorita estaba bien con El Muñe, más tarde se acentuaría más la diferencia de edad y ya no serían tan compatibles".

Este informante también asegura que a Castillo le llegaron rumores de que el discípulo de Pati Chapoy presuntamente le pintó el cuerno con un jovencito de 20 años: "Un amigo le escribió por Instagram a Jesús, un mensaje muy revelador. Le preguntaba algo como: ‘¿verdad que no andabas con un señor más grande que tú, que estaba todo arrugado y viejo?’, y que él lo había visto besándose con un chavo de 20 en el antro y que ese sí era su novio".

Supuestamente Jesús siempre estaba cuidando a Daniel y eliminaba cualquier comentario ofensivo en su contra, pero en esta ocasión no ocultó el mensaje, lo cual confirmaría que ya no están juntos: "Para Dani, Jesús era muy importante, convivía con su familia y fue quien lo hizo poder mostrar públicamente sus preferencias". Además otro detalle que habría provocado el rompimiento entre el también actor y Castillo fue que no quería admitir públicamente que eran pareja.

Jesús le pidió que fuera más visible la relación, pero Daniel no aceptó. Y es que aunque ya no lo esconde, ni niega que esté con él, tampoco está dispuesto a hacerlo todo superpúblico".

Asimismo, el informante recordó que Bisogno le había propuesto matrimonio a su ahora exnovio hace unos cuantos meses y que hasta ya vivían juntos, por lo cual ahora está muy triste y deprimido: "Al principio sí le pegó mucho y se puso muy triste, hasta dejaron de seguirse en Instagram, pero el trabajo, sus amigos y familia le ha ayudado a sentirse mejor". Cabe resaltar que hasta el momento 'El Muñe' no ha confirmado esta información, por lo cual permanece en calidad de especulación.

Fuente: Tribuna