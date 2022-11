Horóscopos de hoy 22 de noviembre: Mhoni Vidente trae las predicciones de amor, dinero y trabajo para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- “¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal este martes 22 de noviembre?”, Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y del mundo del espectáculo, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, los cuales incluyen las predicciones del Universo para ti en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes que los astros tienen para ti!

Aries

Verás que este día te encontrarás con alguien especial, querido Aries, así que pon atención en la gente de tu alrededor. En asuntos de dinero, ten cuidado en lo que gastas, pues los números andan rojos.

Tauro

Querido Tauro, es clave que hagas las cosas de corazón para que salgan bien; sino, no lo hagas y no estés molestando a la gente. Cuida mucho tu alimentación en estos días, pues andas algo sensible.

Géminis

Estás en un momento de mucha calma en tu vida, debido a que te supiste organizar en el trabajo y las finanzas, así que para este martes se espera un día sin apuros ni molestias de ningún tipo. Agradece.

Cáncer

Urge que le dediques más tiempo a tu mente, a tus creencias y a tu fe, pues has descuidado mucho ese aspecto de tu vida. También sería bueno que dejaras un poco los excesos y plantaras metas claras.

Leo

En este día recibirás un mensaje muy especial de una persona que te gusta, y te emocionará y empezarás a pensar mucho en ella. No tengas miedo de ser auténtico y de revelar tus mejores acciones.

Virgo

Estás algo decepcionado en temas de amor, pues la persona que te gustaba no te corresponderá como esperabas. Ánimo, esta situación para más pronto de lo que crees.

Libra

Tienes planeada una salida para hoy, y verás que saldrá muy bien para ti. Solo ten prudencia en la forma en la que expresas tu sentir, pues andarás muy eufórica y no toda la gente puede con eso.

Escorpio

Agradece las cosas que tienes hoy, solo así verás toda la abundancia que te rodea. Pronto recibirás ese mensaje que tanto anhelas, pero ten calma y goza de tu presente, o el tiempo se irá volando para ti.

Sagitario

Las ganas de viajar en este mes estarán muy muy fuertes, pero no cuentas aún con el presupuesto suficiente; será mejor que ordenes tus finanzas y que además anticipes gastos fuertes. Tú puedes tener el control

Capricornio

Tú y tu pareja están próximas a dar un paso muy importante en su vida, el cual tiene que ver con formalizar la relación. Si estás seguro, da el paso, sino, tómate tiempo y haz las cosas con calma, pero más con amor.

Acuario

Para los Acuario, se espera una jornada tranquila este martes, en la que deberán empezar a planear su futuro de una forma clara. No piensen en lo que los demás creen de ustedes, pero sí sean sinceros.

Piscis

Tendrás que aprender a convivir con una persona que no es del todo agradable para ti, así que deberás trabajar tu paciencia en estos días. No juzgues a la gente por su pasado, entiendo que todos evolucionan diario.

Fuente: Tribuna