Lo sacan del clóset: Tras veto de Televisa y unirse a 'VLA', exconductor de 'Hoy' se casa con famoso

Ciudad de México.- El querido conductor Alejandro Maldonado, quien formó parte del programa Hoy alrededor de 8 años hasta quedar despedido de Televisa por un fuerte escándalo, nuevamente se encuentra en medio de la polémica pues otra vez lo sacaron del clóset y filtraron que ya planea su boda al lado de otro famoso. El llamado 'Yoga Teacher' al parecer retomó su noviazgo con Eduardo Ávila luego de que se rumorara que le habían puesto el cuerno.

Alex, que actualmente trabaja para el matutino Venga la Alegría pues se integró a las filas de la televisora TV Azteca en 2018, no ha parado de estar en escándalos desde que comenzó su carrera en el mundo del entretenimiento. Una de sus controversias más fuertes fue cuando se ventiló que habría tenido una aventura con Pepe Bastón, quien hasta hace unos años era director internacional de Televisa y ahora está casado con Eva Longoria.

De hecho el mismo instructor de yoga confesó en una entrevista con Adela Micha para su programa La Saga que el rumor de esa polémica provocó su despido de la televisora de un día para otro: "'Estás muy expuesto, hay mucha publicidad tuya por todas partes', eso me explicaron. Eso me dijo Carmen Armendáriz que la quiero mucho. Me veía a los ojos y me decía: 'No fui yo'", recordó el famoso hace unos meses.

Y en los últimos años se había manejado la versión de que estaba saliendo en plan romántico con Ávila, a quien conoció en el foro de Venga la Alegría desde 2019. TVNotas reportó hace unas semanas que la pareja había terminado su relación porque Maldonado descubrió que le fueron infiel pero al parecer solo fueron rumores, pues días atrás aparecieron juntos en un video en el que aseguran que todo fue una "nota falsa".

Ya teníamos tiempo de no subir nada juntos... cada quien estaba en sus planes, en sus proyectos, separados, pero juntos... y de repente sale una nota con mentiras...", aseguraron.

Mientras que este martes 22 de noviembre la mencionada revista volvió a hablar de ellos y destapó que aunque ellos aseguran que nunca se separaron, en realidad sí estuvieron alejados por las múltiples infidelidades de 'Judoman'. Un amigo del conductor de VLA les contó en exclusiva que Maldonado sí estaba dolido por la traición de su ahora novio pero que luego de pensarlo un poco, decidió perdonarlo y ahora ya hasta planearían casarse.

Alex trae un tema de que a fuerza quiere estar con él, porque tiene una inseguridad emocional impresionante, entonces dice que entregó mucho en esta relación, que fue con la que salió del clóset y siente que a fuerza tiene que ser él. Pero de Lalo, solo es interés".

Alejandro y 'Judoman' reaparecieron juntos

Eso sí, el informante asegura que el atleta de 36 años solo está usando al experto en yoga para superarse económicamente: "La familia de Alejandro no está de acuerdo; cuando lo supieron, pusieron el grito en el cielo, creen que Eduardo solo está con él por su dinero y su fama, esperan que abra los ojos y que se dé cuenta de que no le conviene ese hombre", explicaron. Sin embargo, Maldonado ya tomó la decisión de que saldrá del clóset públicamente y hasta se casará:

Ya está todo planeado, porque Eduardo le va a pedir matrimonio en marzo, que es el mes que se conocieron en 2019, y se casarán en julio, cuando Alex cumple 50 años", reportó TVNotas pero hasta el momento ninguno de los involucrados ha confirmado la información.

Fuente: Tribuna