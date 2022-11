Luto en el espectáculo: Famoso actor sufre inesperada muerte; estremece lo que hizo antes de partir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor muere de forma repentina a los 85 años luego de una corta enfermedad. Su fallecimiento dejó en shock al espectáculo y vistió de luto el cine. Se trata de James Winburn, quien participó en decenas de películas y series durante su extensa carrera de más de cuatro décadas. Su papel más reconocido fue ser el doble de acción para el personaje del asesino serial 'Michael Myers' en la película original de Halloween.

El mánager de James, Peter DeLorme, informó al portal TMZ que el histrión perdió la vida en un hospital de Los Ángeles, California luego de una corta enfermedad. De acuerdo con reports, un problema de salud repentino habría sido el causante de que James falleciera, pues hace apenas tres semanas viajó al Reino Unido para una convención y se veía saludable, sin algún rastro de un malestar. Este fue su último evento público antes de su muerte.

James Winburn dio vida a 'Michael Myers'

El actor viajó a Manchester, Inglaterra para la convención Por el Amor al Horror el mes pasado y la compañía que organizó el evento señaló que fue "todo un placer trabajar con él y compartir increíbles historias con todos durante el fin de semana". James era un doble de acción veterano e hizo al doble de Nick Castle como 'Michael Myers' en el filme de terror Halloween de 1978, incluyendo la famosa escena del final de la película de terror, en donde el 'Dr. Loomis' le dispara seis veces a Michael, haciendo que Myers se caiga por el balcón.

Otros proyectos en los hizo trabajo de doble fueron películas como The Fog y Escape from New York. Entre las series en las que participó estuvieron Magnum, P.I., Goliath Awaits, Knight Rider y Emerald Point N.A.S.. También actuó como otros personajes en cintas como The Choirboys, The Gong Show Movie y Island of Witches. Por otro lado, también tuvo un rol en series de televisión como Cagney & Lacey y Hunter.

El actor, quien era considerado un especialista de cine, también escribió y dirigió filmes como Evil Altar, The Death Merchant y Miami Beach Cops. Siempre será recordado como el entrañable ser que estuvo bajo la máscara de 'Myers', en la saga de terror, considerada una de las madres del subgénero 'slasher'. "James siempre fue muy querido por los fans de Halloween y siempre apreció mucho nuestras convenciones, además de mostrarse alegre en todos los encuentros. Nuestras condolencias van para su familia, amigos y todos sus fans", escribieron en una página de fans tras su deceso.

Fuente: Tribuna