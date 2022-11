Luto en Televisa: Andrea Escalona da fuerte noticia a punto de dar a luz y confirma salida de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 4 años en Televisa, la conductora Andrea Escalona confirma la fecha en la que abandona el programa Hoy luego de haber renunciado a TV Azteca para cambiarse de empresa en el 2018 y revela si se va de México, además de vestirse de luto al recordar a su madre Magda Rodríguez. Y es que la presentadora está a pocas semanas de dar a luz a su primer hijo y se especulaba que lo tendría en Estados Unidos, por lo que es ella misma quien aclara esta información.

En entrevista para el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes, Escalona informó que el próximo jueves hará tremendo baile en Las Estrellas Bailan en Hoy y opinó sobre la renuncia de Silverio Rocchi, quien abandonó la competencia porque no quería bailar con Sugey Ábrego: "Con lo de Silverio no di crédito, pregunté '¿pero cómo? ¿por qué no quiere bailar?' No entendí, pero bueno. Ahora usted va a decir 'yo no voy a trabajar con este'. Uno chambea con quien le toque", dijo sobre el tema, añadiendo que seguirán al pendiente de la salud de Manelyk González luego de su brutal caída que la mandó al hospital.

Por otro lado, hasta habló de su retiro de la TV, aunque no definitivo, solamente temporal: "Ahora que me retire de la tele", dijo entre risas. "Ay sí, ya que me retire... ya ando chillando, he dejado una cantidad de notas para en lo que esté afuera no me olviden. No he dejado de hacer mi material para por lo menos tener presencia en el programa una vez a la semana en la sección 'Mamita bonita' y en cuanto pueda reincorporarme regresar", comentó.

Al ser cuestionada sobre si se irá a Estados Unidos a tener a su bebé, contestó tajante: "No... no, nene". Y al cuestionar si entonces sería en Acapulco, Guerrero donde residiría su pareja, señaló: "No... mexa, orgullo mexicano". Posteriormente, confirmó la fecha en la que abandona el matutino de Las Estrellas: "Del show me voy en dos semanas (...) ya se me vino todo encima, lo de Las Estrellas, luego lo del cuarto del bebé (...) le escribí una canción y sí le canto y le hablo", compartió.

La conductora, quien ya va rumbo a la semana 36 de embarazo, recordó a su fallecida madre Magda Rodríguez, quien perdió la vida repentinamente en noviembre del 2020: "¿Sabes qué? como que sí digo... 'cómo hará falta su abuelita', pero n'ombre, tendrá una gran cantidad de material, videos, cosas que grabó, fotos... todo sigue muy lleno de Magda y sí la podrá conocer de una u otra manera". Y añadió: "Ya me imagino contándole historias de 'mira, cuando tu abuela se sentía mal abrazaba un árbol y cuando tú te sientas mal abrázalo y estarás abrazándola a ella'", comentó, señalando que compartirá en exclusiva el nacimiento del bebé y que volvería en enero a la emisión.

