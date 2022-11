Revelan la escalofriante manera en que el excuñado de afamada cantante perdió la vida

Comparta este artículo

Wakefield, Inglaterra.- El 26 de abril del 2021, el mundo de la música se vistió de luto después de que trascendiera la noticia de que el excuñado de una afamada y querida cantante había perdido la vida, aunque en el aquel momento se desconocían las causas exactas, recién este martes, 22 de noviembre, las autoridades revelaron los escalofriantes resultados de la autopsia, donde se descubrió el horrible motivo del fallecimiento de alguien tan joven.

Se trata de Freddy Civil, quien alguna vez fue cuñado de la legendaria cantante, Amy Winehouse, quien hace más de un año fue encontrado sin vida y vistiendo únicamente ropa interior en un hotel ubicado en Leeds, Inglaterra. Según información del medio británico, Daily Mail, el hombre de 27 años no habría llegado solo hasta dicho lugar, ya que se había registrado junto a su amigo, Dennis Lennon.

Como se mencionó anteriormente, en aquel entonces, Freddy fue localizado acostado en una cama, boca abajo, vistiendo con poca ropa. Según información revelada el día de hoy por el Tribunal Forense de Wakefield, en Inglaterra, Civil registró niveles fatales de morfina en el interior de su cuerpo, mismos que obtuvo tras inyectarse heroína; sin embargo, la causa oficial de muerte fue ahogamiento con su propio vómito.

Cuñado de Amy Winehouse falleció a los 27 años al igual que la cantante

De manera similar al recién fallecimiento de Aaron Carter, hermano de Nick Carter (exintegrante de los Backstreet Boys) Freddy Civil fue diagnosticado con considerables problemas mentales, como esquizofrenia paranoide, misma que fue provocada por el consumo de sustancias tóxicas y estupefacientes. También se sabe que había sido sentenciado a pasar un tiempo en la unidad mental de los terrenos del Hospital Fieldhead en Wakefield, debido a que había cometido un delito del que nada se sabe; sin embargo, se las arregló para huir del asilo mental.

Cabe señalar que Freddy Civil perdió la vida a la edad de 27 años, es decir, a la misma edad en la que la propia Amy Winehouse falleció, con la diferencia de que la intérprete de éxitos como Back to black, You know I'm no good, Tears dry on their own, Wake up alone y I heard love is blind sí logró dejar de lado las drogas, pero no el alcohol, lo que en el año 2011 derivó en una intoxicación etílica, misma que le arrancó la vida.

Fuentes: Tribuna