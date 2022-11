Se desfiguró: Tras 41 años en Televisa y llegar a 'Hoy', villana deja las novelas y aparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa villana de las telenovelas, quien presuntamente acabó vetada de Televisa luego de 41 años en sus filas, sorprendió a los televidentes debido a que este martes 22 de noviembre apareció en el matutino de la competencia Venga la Alegría con una nueva controversia. Se trata de la polémica actriz Laura Zapata, quien ante las cámaras de TV Azteca declaró cuál es su condición para reconciliarse con su media hermana Thalía.

La también cantante participó en entrañables melodramas como Rosa Salvaje, María Mercedes, La Intrusa, Esmeralda, La usurpadora, Zacatillo, un lugar en mi corazón y La Gata, sin embargo, hace un par de años declaró que su carrera en la televisora de San Ángel estaba acabada porque habló pestes sobre el remake de Cuna de Lobos y es que cómo se recordará, ella quería interpretar a la nueva versión de la malvada 'Catalina Creel'.

Los productores del proyecto decidieron contratar a la actriz española Paz Vega para este icónico personaje y eso hizo enfurecer a la mexicana: "Mi carrera ahí está muerta, después de que dije que Cuna de lobos iba a ser un fracaso con Paz Vega, pues yo creo que ya no me van a contratar; a lo mejor ya estoy vetada", dijo años atrás. Sin embargo, Zapata ha continuado apareciendo en el canal a través de diversas entrevistas con el programa Hoy.

Laura Zapata en 'Hoy'

No obstante, desde el año pasado la intérprete de 66 años traicionó a Televisa y se mudó a las filas de la televisora del Ajusco, primero porque la invitaron a participar en la primera temporada del reality MasterChef Celebrity México y debido a que el público de Azteca Uno tuvo muy buena respuesta con ella, los ejecutivos le dieron la oportunidad de aparecer como juez de su nuevo reality Music Battles México, el cual presuntamente fracasó.

Durante la mañana de este martes 22 de noviembre 'La Zapata' reapareció en el Canal Azteca Uno debido a que platicó con reporteros del programa VLA acerca del conflicto que mantiene con Thalía y confesó estar dispuesta a perdonar a su hermana pese a que semanas atrás arremetió en su contra: "Probablemente la decisión que yo tomé sea cambiada cuando tenga un regreso de lo que yo pedí, pero como no lo he tenido, entonces no me importa".

Como se recordará el disgusto de la primera actriz fue que su media hermana no salió a defenderla de los dichos de Yolanda Andrade, quien la tachó de ser una mantenida: "Fui absolutamente atacada con una irrealidad como es que era una mantenida yo, por una persona, amistad de esta persona y lo único que pedí es que sal y di que lo que dice tu amiga es una mentira... ella se mantuvo en silencio, entonces… ¡no me importa! ...", dijo Laura.

Asimismo, habló de su pleito con Lucía Méndez luego de trabajar juntas en el reality Siempre Reinas donde se hicieron de palabras por los supuestos aires de diva de su colega: "Es una gente muy difícil que no quiero ensuciar este momento con algo que no me importa". Y finalizó diciendo que ha sentido la presencia de su abuela, doña Eva Mange a meses de su partida: "Todavía está ella, en aroma y olor".

Fuente: Tribuna