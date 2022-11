Se desfiguró: Tras amorío con dueño de Televisa y 15 años vetada, exactriz de TV Azteca llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien mantuvo un romance con el dueño de Televisa y luego fue vetada durante 15 años de la empresa por haberse ido a trabajar a TV Azteca, dio una inesperada sorpresa al público debido a que hace varias horas reapareció en el programa Hoy. Se trata de la controversial Lucía Méndez, quien a través de las cámaras del matutino envió un mensaje a su amigo y colega Andrés García pues está muy delicado de salud.

La también cantante, quien ha recibido muchas críticas por 'desfigurar' su rostro por un supuesto abuso de cirugías, se dio a conocer luego de participar en entrañables melodramas de San Ángel como Tú o nadie, El extraño retorno de Diana Salazar, Vanessa, Colorina y Viviana. Sin embargo, pasó tres lustros congelada de esta televisora debido a que los ejecutivos, entre ellos su exnovio 'El Tigre' Azcárraga, no le perdonaron que los traicionara con la competencia.

Resulta que la actriz oriunda de Guanajuato primero se fue a trabajar a la cadena estadounidense Telemundo para grabar el melodrama Marielena y cuando retornó a México se instaló en las filas del Ajusco donde le dieron la oportunidad de realizar las telenovelas Tres veces Sofía y Golpe Bajo. Finalmente en 2007 pudo reintegrarse a Televisa actuando en Amor sin maquillaje y hace algunos años confesó su romance con el fallecido dueño del canal.

Sin embargo, Lucía aclaró que su relación con Emilio Azcárraga Milmo ocurrió cuando ambos estaban solteros negando interferir en el matrimonio del empresario: "Fuimos novios porque no era casado, no fuimos amantes". Ahora que ya no cuenta con contrato de exclusividad en ninguna televisora, la intérprete de 67 años ha podido estar en varios lugares a la vez y por ello hace unos meses hasta fue invitada especial en el foro de Venga la Alegría.

No obstante la mañana de ayer lunes 21 de noviembre 'La Méndez', quien ha atravesado varios divorcios y separaciones, volvió al programa Hoy a través de una entrevista exclusiva en donde expuso su preocupación por don Andrés García: "La cirrosis hepática es tremenda, el hígado lo es todo... Yo creó Andrés está sufriendo mucho porque aparte son unos dolores tremendos", dijo la actriz y no paró de desearle una pronta recuperación pues no quiere verlo sufrir.

Le deseo lo mejor porque lo adoro, es parte de mi vida, de mi trayectoria, siempre hemos sido grandes amigos y yo le pido mucho a Dios que a Andrés no le duela nada, es todo lo que me importa".

Asimismo la integrante del reality Siempre Reinas mencionó que le duele mucho que el galán mexicano de 81 años esté pasando por este duro momento sin el apoyo de sus hijos, Leonardo, Andrés y Andrea, por ello les envió un tajante mensaje a través de las cámaras de Hoy: "Yo si le diría a sus hijos que se acercaran al que lo perdonen, si el cometió errores, si él no hizo las cosas bien que lo perdonen es su padre, tarde o temprano un día si no lo hacen se van a arrepentir y hay que acordarse que hay karma".

