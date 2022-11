Se volvió mujer: Tras romance con su jefa y 35 años en Televisa, ejecutivos corren a galán de 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien llegó a las filas de Televisa hace más de 35 años y que hace meses fue vinculado sentimentalmente con su jefa, podría recibir una muy mala noticia pronto pues aseguran que será despedido del programa Hoy. Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza, quien al parecer forma parte de la lista de conductores a los que no se les renovará el contrato para continuar en el matutino de Las Estrellas.

El actor y conductor, quien ha sido parte de melodramas como Cadenas de amargura, Gotita de amor, El derecho de nacer, Un gancho al corazón y La Desalmada, se unió al elenco de Hoy desde 2014 aún y cuando nunca había conducido, sin embargo, desde entonces se convirtió en uno de los presentadores favoritos del público. Desafortunadamente se dice que el exnovio de la actriz Margarita Vega pronto saldría del aire pues para 2023 se avecinan grandes cambios en esta emisión.

Raúl, quien se volvió mujer meses atrás tras perder una apuesta y que además ha sorprendido a sus fans al besarse con actores como Julio Bracho, Paul Stanley y Jorge 'El Burro' Van Rankin, presuntamente quedará fuera de Hoy el año entrante porque su actual jefa Andrea Rodríguez Doria será despedida. De acuerdo con información de Chacaleo, la hermana de Magda Rodríguez podría convertirse en productora de Despierta América o bien regresar al Ajusco, mientras que su reemplazo sería Nino Canún.

La productora termina su contrato en Televisa y se menciona que se va a Univisión, pero otras voces dicen que se regresa a TV Azteca a tomar las riendas de Venga la Alegría".

De esta forma personalidades como 'El Negro', Arath de la Torre, Andrea Escalona y hasta Paul Stanley estarían en la cuerda floja pues las únicas que sí tienen segura su permanencia en el matutino serían Galilea Montijo y Andrea Legarreta: "Después de parir, Andrea Escalona será contratada por su tía ya sea en Univisión o el Ajusco... pero Raúl la tendrá más difícil porque ya lo dan como el próximo despido de Hoy", reportaron en el canal de YouTube.

El mencionado portal de espectáculos señala que Araiza, quien supuestamente tuvo un amorío con la productora hace unos meses, firmó su sentencia por sus escándalos y es que según mencionan, ya no lo quieren en el matutino debido a su mala fama: "El nuevo productor que llegue no quiere lidiar con los problemas del conductor, quien no acaba de entender que la fiesta y el destrampe es incompatible con su trabajo matutino", añadieron.

Además mencionaron que Arath "saldrá volando" del elenco de Hoy porque al parecer nunca le cayó bien a la jefa y advierten a Martha Figueroa que ella también será recortada del programa más famoso de San Ángel: "Ya no tiene cabida en el matutino Hoy y en Televisa todo mundo la detesta, se había mantenido por su amiga Andrea Rodríguez pero ya no más", reportaron. Cabe resaltar que hasta el momento ninguno de los involucrados a confirmado la información de Chacaleo.

