Tacaño e infiel: Exhiben tercero en discordia entre Gabriel Soto e Irina Baeva tras cancelar boda

Ciudad de México.- Luego de que desde hace semanas circulan versiones que aseguran que Gabriel Soto e Irina Baeva terminaron su romance de varios años tras posponer varias veces su boda, lanzan fuerte predicción sobre la pareja y hasta ventilan los supuestos motivos por los que habían terminado su relación pese a que ambos han negado haber puesto punto final a su relación.

Fue la pitonisa Mhoni Vidente quien exhibió tremenda predicción sobre si el galán de Televisa, quien actualmente protagoniza Mi camino es amarte, ya terminó la relación con la actriz rusa. También se pronunció al respecto de que el exmarido de Geraldine Bazán ya pretendería a la actriz colombiana Sara Corrales, con quien se empezó a rumorar que Soto estaba coqueteando durante las grabaciones de la telenovela de Nicandro Díaz, donde ella es una de las villanas.

A través de su sección de predicciones para El Heraldo TV, Mhoni echó las cartas y al hablar sobre el tema, sostuvo que Irina presuntamente le habría sido infiel a Soto con un futbolista brasileño algunos años menor que ella: "Veremos qué pasó realmente con Gabriel Soto e Irina Baeva. Irina está de más, no le veo talento sobrehumano. Es muy guapa pero... dicen que ella le puso primero los cuernos con un jugador de futbol y que por eso se fue a Qatar. Dicen que anda con un jugador brasileño y que gana mucho dinero".

Mhoni Vidente habla de la ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto

Y agregó que uno de los motivos que habrían detonado su separación serían que Soto presuntamente sería "tacaño": "Que ella es algo interesada económicamente, porque Gabriel vive lejos y dicen que es bien codo que no le compraba nada. Irina quería andar gaste y gaste y el otro no le compraba", comentó. "Dijo: '¿sabes qué? ya no me llenas el boquete y quiero más dinero'. Y que anda con un jugador y que este Gabriel soto no quiso decir porque es un caballero, es algo karmático", comentó Mhoni.

Y al referirse al hecho de que habría dejado a la madre de sus hijas Geraldine por Irina, agregó: "En esta vida todo se paga y a él le llegó más temprano que tarde. Qué bueno que no s casaron ni tuvieron hijos porque hubiera sido un show más grande". Por otro lado, señaló que ella no veía que el actor estuviera involucrado con Sara Corrales: "Yo creo que no, Sara está saliendo con un colombiano pero creo que eso lo metieron para no ver a Gabriel como cuernudo", señaló.

Finalmente, agregó más detalles al respecto: "Este muchacho el futbolista sería más joven que Irina, quien acaba de cumplir 30 años. Le resultó al brujería de la mamá de Geraldine, separación total ¿con qué bruja va que le resultó?", señaló. Y cuando escuchó que ambos siguen diciendo que están juntos, la vidente comentó que la gente cercana a ellos aseguran que todo acabó. Cabe señalar que esta información y los rumores sobre el tema han podido ser confirmados y permanecen en calidad de especulaciones. Aún no han salido a la luz pruebas de nada, por lo que habrá que esperar a que sean los involucrados quienes rompan el silencio y puedan aclarar la información.

Fuente: Tribuna