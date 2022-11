Tras 28 años en Televisa y dejar las novelas, querida actriz regresa a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa y querida actriz, quien tiene 28 años en las filas de Televisa y que pasó casi dos décadas retirada de las telenovelas, sorprendió a todo el público debido a que la mañana de este martes 22 de noviembre se reintegró al elenco del programa Hoy. Se trata de la también conductora Roxana Castellanos, quien condujo este matutino durante 4 años y ahora regresa para hundir el rating de la competencia Venga la Alegría.

La originaria de la CDMX realizó su debut en la televisora de San Ángel desde 1994 en la actuación y su primer trabajo fue haciendo un pequeño papel en la exitosa serie Papá Soltero y después se unió a entrañables melodramas como Volver a empezar, La Mentira, Infierno en el paraíso, Primer Amor... a Mil Por Hora, Alegrijes y rebujos, entre otros. Además probó suerte en la comedia y creó a su personaje de 'Deyanira Rubí'.

Ha sido parte de exitosos programas como La Parodia, Estrella2 y Vecinos donde es una de las protagonistas de la historia, sin embargo, la última novela que hizo 'La Rox' fue Rebelde en 2004 y decidió enfocarse más en la conducción y se consolidó como una de las presentadoras favoritas del canal de Las Estrellas. Actualmente la mexicana de 48 años forma parte del elenco de Cuéntamelo ya! y Cuéntamelo YA! Al Fin.

Fuente: Internet

Pero para buena suerte de todos los seguidores de Castellanos, quien hace años sufrió la pérdida de un bebé y esto la orilló a decidir no convertirse en madre ni por adopción porque no se sentía "estable", este 2022 retornó a los melodramas en la segunda parte de Corona de lágrimas: "Después de 18 años de no hacer telenovela, de no pisar un set, de no estar con compañeros actores haciendo telenovela, pues nada, agradecerle a la vida y darme cuenta que no hay que dejar los sueños atrás", explicó emocionada.

No obstante, la mañana de este martes 22 de noviembre Roxana llamó la atención de todo el público televidente debido a que regresó a la conducción del matutino Hoy luego de haber sido parte del elenco por última vez desde 2018. La conductora capitalina estuvo en el Foro 16 de San Ángel para ser parte de Hoy Celebremos, un especial en donde se reunieron famosos como Andrea Legarreta, Paola Rojas, Cynthia Urías, entre otros, para apoyar a la Selección Mexicana de Futbol por su debut en el Mundial de Qatar 2022.

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy