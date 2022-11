Tras amorío con una mujer casada, reconocido cantante sale del closet y presenta a su 'novio'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace dos años, un afamado cantante estuvo en el ojo del huracán, después de que saliera a la luz que mantenía un amorío no solo con una mujer casada, sino que se trataba de la esposa de uno de los actores más queridos de Hollywood. Tras estos eventos, el músico regresó a los titulares de los medios para estremecer a sus fanáticos y es que, todo parece indicar que salió del closet y hasta presentó a su nuevo novio.

Se trata de August Alsina, un rapero de 30 años, quien en el 2020 fue señalado por los medios de farándula estadounidense, así como en redes sociales por haber mantenido un amorío con Jada Pinkett Smith, esposa del protagonista de la franquicia Hombres de Negro, Will Smith. Luego de este escándalo, parece que el intérprete de temas como No love, Song Cry y Ghetto volvió a darle una oportunidad al amor.

Will Smith habría estado enterado del romance de Jada con Augut

Según algunos informes, todo parece indicar que Alsina salió del closet y se declaró un miembro más de la comunidad LGBTQ+ cuando apareció en el show The Surreal Live de VH1, donde declaró que un hombre le había enseñado lo que realmente era el amor: "El amor apareció, pero de una manera nueva. Quiero compartir eso y realmente honrar a la persona que amo y que me ama y me enseña mucho sobre el amor y la curación. Quiero hacer eso frente al mundo porque desafía todas las construcciones de que uno diría que se supone que es el amor o que debería ser el amor", señaló el famoso.

Este anunció lo dio durante la noche del pasado martes, 21 de noviembre, a 2 años de su enredo amoroso con Jada Pinkett. De acuerdo con las declaraciones de la mujer, de 51 años, aunque muchas personas criticaron su romance con el joven rapero por considerar estos hechos como una infidelidad hacía el actor de Soy Leyenda y Día de la independencia, la realidad es que (supuestamente) ambos se encontraban en medio de una pausa en su relación.

Jada Pinkett y August Alsina en los premios BET

Por su parte, el mismo August fue entrevistado en el show matutino The Breakfast Club, por la presentadora Angela Yee, donde informó que, en realidad el propio Will habría sido consciente de su relación con Jada y hasta el mismo protagonista de la sitcom, El Príncipe del Rap, le habría dado su "bendición": "De hecho, me senté con Will y tuve una conversación debido a la transformación de su matrimonio a una sociedad de por vida", aclaró el rapero.

Fuentes: Tribuna