Tras destruir a Legarreta y veto de Televisa, conductora deja 'VLA' y presentan a su reemplazo

Ciudad de México.- Una polémica conductora y actriz, quien inició su carrera en Televisa y que actualmente está vetada de la empresa luego de su complicado divorcio, desató la preocupación de todos sus fans debido a que este martes 22 de noviembre salió del aire en el matutino Venga la Alegría. Se trata de Anette Cuburu, quien hace algunos años desató la controversia por decir que Andrea Legarreta era una "amargada" que vivía "infeliz" en su matrimonio con el cantante Erik Rubín.

La llamada 'Güera Cachanilla' se dio a conocer en San Ángel luego de aparecer en programas como Mujer, casos de la vida real y el matutino Hoy, sin embargo, actualmente habla pestes de esta televisora pues hace varios años le cerraron las puertas. Anette culpó a su exesposo, el poderoso ejecutivo Alejandro Benítez, de haberle arruinado la carrera pues dice que él la mandó a vetar "de todos lados" luego de que decidieran separarse:

Había una orden de que no me dieran trabajo. No se lo deseo a nadie... me colgaban el teléfono y ni me tomaban la llamada, gente que vino a mi casa, que cargó a mis hijos...", contó hace tiempo.

La oriunda de Mexicali, Baja California, tuvo que retirarse obligadamente del mundo del entretenimiento pero por fortuna hace 4 años los ejecutivos de la empresa del Ajusco hace casi 4 años le dieron una segunda oportunidad y le permitieron conducir programas como Club de Eva, Todo un show, VLA, Al Extremo y diversos especiales del canal. Sin embargo, en la actualidad se maneja la versión de que Cuburu corre el riesgo de ser despedida del matutino.

Luego de que William Valdés fuera despedido de un día para otro, El Borlote reportó que la siguiente en quedar fuera del Canal Azteca Uno era ella. Sumado a estas especulaciones, la mañana de hoy martes Anette salió repentinamente del aire dejando en shock a la audiencia. Al inicio de la transmisión de Venga la Alegría la conductora estuvo con el resto de sus compañeros, sin embargo, minutos más tarde no apareció más a cuadro.

Los televidentes comenzaron a quejarse de que la conductora de 47 años no participó en varias dinámicas del programa VLA y esperaban verla a cuadro conduciendo el reality ¡Quiero Cantar! pero no fue así. Cuburu no presentó el concurso como lo hace normalmente y quien apareció al lado de Laura G y Sergio Sepúlveda fue nadie más y nadie menos que Roger González. Hasta el momento se desconoce la razón por la que esta famosa se ausentó casi toda la transmisión de VLA pues ni ella ni la producción han dicho nada al respecto.

