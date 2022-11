Tras ser el héroe de Qatar 2022, Memo Ochoa le hace inesperada confesión a Eugenio Derbez

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Durante la mañana de este martes, 22 de noviembre, los mexicanos vivieron potentes momentos de tensión luego de que México no consiguiera anotar ningún gol durante su primer partido en Qatar 2022; sin embargo, hubo un jugador que consiguió que le desempeño de la selección tricolor no se viera mancillado por completo en estos primeros días del Mundial y se trató de Memo Ochoa, el arquero del momento.

Tal parece que Eugenio Derbez obtuvo la premisa con el portero de la selección mexicana, ya que, durante la tarde de hoy, el esposo de Alessandra Rosaldo compartió un video corto en su cuenta oficial de Instagram, desde donde se le puede ver conversando con el originario de Guadalajara, Jalisco. En el clip se aprecia al actor de CODA felicitando al arquero no sólo por su desempeño sino por su amplia trayectoria en la Copa del Mundo.

Este es tu quinto mundial ¡tu quinto mundial! Osea no cualquiera, mis respetos, ¿eh? No cualquiera

Eugenio Derbez y Memo Ochoa conversan

Créditos: Instagram @ederbez

Todo parece indicar que esto ocurrió durante una videollamada, en la que el propio Ochoa se sinceró y le comentó a Eugenio cómo era su sueño de convertirse en un jugador profesional desde que era un niño pequeño: "Uno quiere jugar futbol desde niño para estar en el Mundial, para ser profesional, para jugar contra los mejores..." señaló el arquero; sin embargo en el medio de todo terminó por lanzar una indirecta a los atletas quisquillosos.

Y es que, desde la perspectiva del jalisciense, existen jugadores que evitan a tal o cual equipo por el nivel de dificultad que esto podría representar en la cancha: "No me gusta a mí: el 'oye no quiero jugar contra tal porque es muy difícil' o 'quiero evitar a esta selección porque es muy complicada'. Yo quiero jugar contra ellos en un mundial, contra Polonia que es quien nos toca", señaló el rizado de manera orgullosa.

Cabe señalar que la victoria de Ochoa frente a Polonia significó una gran reivindicación para el portero, quien hace exactamente un mes se encontraba en el ojo del huracán, luego de que fue señalado como el principal culpable de la eliminación de las Águilas en la Liga MX, luego de perder contra el Los diablos del Toluca, en aquel entonces la reputación del arquero quedó tan mal que hasta fue duramente criticado por el periodista Álvaro Morales.

