Tras veto de la prensa, Alejandro Fernández deja México y lo destrozan en Internet

Ciudad de México.- El pasado 22 de octubre, Alejandro Fernández fue objeto de críticas y hasta de vetos por parte de la prensa, quienes se negaron a cubrir su presentación en el festival de Guadalajara, Jalisco, Las Fiestas de Octubre, por su presunta mala actitud hacía los medios de comunicación, motivo por el que empresas como Televisa, TV Azteca, Publimetro, Imagen TV, entre otros se negaron a dar difusión a su concierto.

A exactamente un mes de este evento, el cantante de éxitos como Hoy tengo ganas de ti, Me dedique a perderte, Como quien pierde una estrella y Si tú supieras se marchó de México, ¿la razón? Parece ser que durante los últimos días o en meses recientes, hijo de Vicente Fernández se ha dedicado a recorrer varias ciudades turísticas de Montenegro, Italia y Croacia, hecho que presumió a través de su cuenta oficial de Instagram con un video en donde se ve a la cámara girar 360 grados mientras el charro disfruta de la vista.

La ciudades que Alejandro visitó son Siracusa, Positano, Capri, Amalfi, Palermo, Isola di Capri, Tropea, Venecia, Monopoli, Matera, Trapani, Catania, Kroacula, entre otras. En el clip, el 'Potrillo' compartió un reflexión en la que afirmaba que si bien gustaba de viajar, la realidad es que su corazón le pertenece a México: "Eventos como el Mundial me hacen recordar cuánto me encanta viajar. Conocer lugares tan diferentes, culturas tan increíbles y personas tan únicas. No obstante, mi corazón siempre regresa a mi México", declaró el famoso, esto con la finalidad de expresar su apoyo a la selección tricolor.

Alejandro Fernández de vacaciones

Créditos: Instagram @alexoficial

Entonces, si Alejandro no se marchó del país por el veto de la prensa, ¿cuál fue la causa del desprecio de algunos de sus seguidores? Resulta ser que en las imágenes que el hijo de Cuquita mostró en su video, el famoso aparecía con el cabello cano y playeras floreadas u outfits relajados, mismos que la gente común utilizaría en sus vacaciones; sin embargo, esto parece que desagradó a algunos de sus fans.

Y es que, luego de semanas, parece ser que la gente no está del todo de acuerdo con el nuevo 'look' de Alejandro, a quien no le tuvieron piedad y destrozaron con comentarios como "Si te pintaras el cabello de negro y te lo cortas, te quitarás esa barba y cambiarás un poco el estilo de la ropa que últimamente portas, te verías como realmente eres, aún joven." o "Mi charro guapo dónde quedó? Con todo respeto no me gusta ese estilo de pijama", aún así hubo otras personas que lo defendieron y hasta recalcaron lo guapo que luce con su 'look' maduro.

