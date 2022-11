¿Con ganas de otro festival? The Smashing Pumpkins será parte del 'The World Is a Vampire 2023'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Acaba de pasar el Corona Capital y en la CDMX ya se empiezan a formar más festivales de música luego del retorno de estos eventos masivos, mismos que se tuvieron que poner en pausa por la crisis sanitaria por Covid-19, ejemplo de ello es la reciente difusión del festival denominado 'The World Is a Vampire 2023' en donde por un afortunado error, la agrupación The Smashing Pumpkins se 'destapó' como participante causando emoción entre los internautas que ya esperan ver el resto del cartel.

De acuerdo con la información preliminar, este evento tendría lugar el próximo 4 de marzo del 2023 en el Foro Sol y hasta ahora se desconoce qué otras agrupaciones estarán, así como a fecha de venta de los boletos, pues como se dijo anteriormente, se trató de un error de los intérpretes de temas como Tonight, Tonight o 1979 que se confirmó su participación en el mismo.

Foto: Twitter

El festival por si fuera poco, lleva el nombre del estricto de la canción Bullet With Butterfly Wings del álbum 'Mellon Collie and the Infinite Sadness', por lo que hace algo de sentido que los originarios de Chicago, Illinois fueran los que encabezaran este nuevo festival que, con base a su aceptación por el publico, podría repetirse de manera habitual en el mismo recinto.

Al parecer, el festival sería organizado por la agrupación justo como sucede con otros festivales tales como KnotFest de la agrupación Slipknot o el Oz Fest de Ozzy Ozbourne, donde se han visto artistas de talla internacional, algunos incluso llegaron a tierra azteca por primera vez gracias a las negociaciones con promotores mexicanos, los cuales podrán dar más detalles del 'The World Is a Vampire 2023' en los siguientes días.

Mientras la información oficial se devela, internadas han especulado sobre los posibles participantes del mismo, dejando entre los favoritos a bandas como Nine Inch Nails, She wants Revenge, Deftones, Bauhaus e incluso a My Chemical Romance, todo por l semejanza que hay entre ellos y The Smashing Pumpkins quienes según la información preliminar, funge como el principal de este evento.

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna