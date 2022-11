Desfigurada y divorciada: Tras romance con dueño de Televisa y dejar México, actriz llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien lleva 18 años retirada de los foros de Televisa, reaparece en redes del programa Hoy con importante declaración. Se trata de Kate del Castillo, quien se ha divorciado en dos ocasiones y hasta tuvo un romance con el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga, en su juventud. Y aunque actualmente está en una relación estable con Edgar Bahena, la actriz abrió su corazón para revelar el motivo por el que no se piensa casar con él.

Kate debutó en la televisora de San Ángel en los años 90 y participó en melodramas como Muchachitas, El derecho de nacer, Alguna vez tendremos alas, La Mentira, Ramona y Bajo la misma piel, hasta que decidió irse a Estados Unidos hace 18 años para enfocarse más en su trabajo en series y películas. Luego de abandonar México, consiguió el que será uno de sus papeles más icónicos en la pantalla chica, el de 'Teresa Mendoza' en la serie de Telemundo La Reina del Sur.

Como se recordará, la actriz que recientemente acaba de cumplir 50 años ha recibido fuertes críticas por presuntamente abusar del bótox y quedar "desfigurada", luego de que regresara a México y apareciera frente a la prensa. Aunque se divorció en dos ocasiones del exfutbolista Luis García y otra del galán Aarón Díaz, ahora tiene un romance con el fotógrafo Edgar Bahena, quien es 10 años menor que él y se ve muy feliz, además de que acaba de estrenar la tercera temporada de La Reina del Sur.

Kate del Castillo y Edgar Bahena

Luego de que apareciera en redes del Canal de Las Estrellas pues retomaron el video en el que sorprende a sus papás, Kate Trillo y el primer actor Eric del Castillo en un restaurante de la CDMX, conmoviéndolos hasta las lágrimas y dejándolos sin habla (al punto de que al principio no la reconocieran), ahora exhiben las declaraciones que hizo sobre el matrimonio en la cuenta de Twitter del programa Hoy. Y es que la actriz fue cuestionada por la prensa sobre casarse con su novio.

Twitter @Canal_Estrellas

Tajante, respondió que no tiene planes de volverse a casar: "Imagínate a mi edad casarme otra vez, ya sería el colmo". Y agregó: "Estaríamos bien ridículas casándonos a esta edad", agregó respecto a la pregunta de si se pondría de acuerdo con su hermana Verónica del Castillo para organizar una boda doble. Por otro lado, también ya había dejado en claro que no busca converirse en mamá y rechazó la petición de su padre de adoptar un bebé: "¿Que adoptara qué?, ¿un perrito? Si no quise tener propios voy a estar teniendo... nombre", respondió.

Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna