Divorciada y sin trabajo: Paola Rojas llega a 'Hoy' y ruega que la contraten tras despido de Televisa

Ciudad de México.- Durante la mañana de ayer martes 23 de noviembre la querida periodista Paola Rojas dio una inesperada sorpresa a sus millones de seguidores al aparecer como conductora del programa Hoy por primera vez y vaya que no lo hizo nada más. A horas de su debut en el matutino, medios de comunicación reportan que la exesposa de 'Zague' estaría buscando sumarse a este elenco luego de que fue despedida del noticiero Al Aire.

Como se sabe, Pao se presentó en el Foro 16 de San Ángel para ser parte de Hoy Celebremos, un especial en donde se reunieron famosos como Andrea Legarreta, Galilea Montijo, Cynthia Urías, Toño de Valdés, entre otros, para apoyar a la Selección Mexicana de Futbol por su debut en el Mundial de Qatar 2022. Desde que arrancó la transmisión del programa rival de VLA, la conductora se desenvolvió perfectamente junto a las titulares.

Pero para sorpresa de todos, ahora trascendió que Rojas presuntamente acudió a Hoy con el objetivo que conseguir que la contraten pues está a punto de salir del aire en el Canal de Las Estrellas tras los cambios que habrá para el año entrante 2023. Hace varios días N+ Media compartió un comunicado para informar que la locutora de radio ya no conduciría el noticiero matutino Al Aire y que ahora se haría cargo de un espacio noticioso en las redes y sería reemplazada por Genaro Lozano.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Tras este duro despido, Paola tendría intenciones de colarse en el programa Hoy ahora que ha creado una gran amistad con 'La Gali'. Así lo reportó el Canal de YouTube Chacaleo: "Ahora que no tiene a dónde correr, no le quedó de otra que aparecer con su comadre Galilea con el pretexto de echarle porras a la Selección Mexicana... parecía que estaba haciendo casting, tiene intenciones de quedarse de forma permanente", expusieron.

Supuestamente la conductora de 46 años acudió al foro de Hoy para hacer "méritos" con la productora Andrea Rodríguez Doria pero no la tendría nada fácil y es que aseguran que Legarreta se resiste a que lleguen nuevas conductoras el elenco: "Probablemente su íntima amiga Galilea la reciba con los brazos abiertos pero quien no está nada contenta con los cambios es Andrea Legarreta, quien ya puso el grito en el cielo y advirtió a la productora que no quiere tener más competencia".

Además Chacaleo afirma que Paola, quien se divorció de 'Zague' en 2018 tras descubrir que le había sido infiel, nunca le ha gustado el medio de la farándula pero ahora que fue despedida de noticieros se conformará con cualquier programa: "Está necesitada de trabajo y por eso se hizo íntima amiga de Galilea, para aprovecharse de su poder dentro del matutino". Cabe resaltar que hasta el momento esta información no está confirmada ni por Rojas ni por otro involucrado, por lo cual permanece en calidad de especulación.

Fuente: Tribuna y YouTube Chacaleo