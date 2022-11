Era indigente: Tras amorío con ejecutivo de Televisa y un veto, actriz traiciona a 'Hoy' con 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien trabajó durante 40 años exclusivamente para Televisa y al parecer habría sido vetada hace unos meses, sorprendió a todos los televidentes debido a que este miércoles 23 de noviembre traicionó al programa Hoy y llegó al matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de Érika Buenfil, quien se confesó ante las cámaras de TV Azteca sobre si ya tiene o está buscando galán.

La también conductora dejó de gozar del jugoso contrato de exclusividad de San Ángel en 2019 luego de décadas trabajando con ellos en melodramas como Amor en silencio, Marisol, Tres mujeres, Así son ellas, Triunfo del amor, Amores verdaderos, Te doy la vida y más recientemente en Vencer el pasado. Uno de sus mayores retos fue actuar en La Gata ya que dio vida a la mamá de la actriz estelar (Maite Perroni), interpretando a una indigente que vivía en el basurero.

Al no ser exclusiva de ninguna cadena, la querida Érika ya pudo hacer su debut en la televisora del Ajusco participando en El especial a la Virgen de Guadalupe y además hasta apareció en el matutino VLA. Además de que recientemente estuvo en Telemundo, porque al parecer podría participar en la próxima temporada del reality La Casa de los Famosos, lo cual provocó que se rumorara que estaba vetada de San Ángel.

Actualmente la originaria de Monterrey, Nuevo León, ya cuenta con un nuevo protagónico en el Canal de Las Estrellas y se trata del melodrama Perdona nuestros pecados donde compartirá créditos con Jorge Salinas, César Évora, Sabine Moussier, entre otros artistas. Sin embargo, la mañana de este miércoles 'La Buenfil' reapareció en el canal Azteca Uno platicando con reporteros del matutino rival, Venga la Alegría.

La también conocida 'Reina de TikTok', quien tuvo un romance con el entonces ejecutivo de Televisa Víctor Hugo O'Farrill en su juventud, reveló en la breve entrevista que de momento no planea iniciar una relación sentimental pues no necesita de ningún hombre para ser feliz: "No, estoy bien gracias a Dios, no ha llegado nadie", expresó aunque también dijo que no está cerrada al amor: "Esperemos que llegue el próximo y si no, no pasa nada", dijo firme.

