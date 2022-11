Escándalo: Tras hundirlo por "pedófilo y asesino", Enrique Guzmán lanza frío mensaje a Frida Sofía

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que hace más de un año que Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, la denunciara por corrupción de menores y a su abuelo Enrique Guzmán de presunto abuso sexual, la situación continúa agravándose. El pleito familiar ha llegado a nuevos niveles luego de que el intérprete de Payasito declarara que nunca perdonará a su nieta y que no quiere saber nada de ella. Luego de que Frida lo insultara con tremendas declaraciones, ahora él lanza frío mensaje a su nieta.

Como se recordará, el año pasado Frida reveló entre lágrimas al conductor de De Primera Mano Gustavo Adolfo Infante que presuntamente Enrique Guzmán la tocó de manera indebida cuando apenas tenía 5 años de edad. Luego de exhibir esto, interpuso una dneuncia contra él y contra su madre. Ninguno ha hecho las paces desde entonces y aunque la rockera ha dejado entrever en varias ocasiones que podría haber una reconciliación, hasta el momento parecería algo imposible.

La relación entre Enrique Guzmán y Frida está rota

Al enterarse que su abuelo declaró que ya nunca quería verla, ni en su lecho de muerte, Frida estalló contra él y lo llamó "pedófilo", afirmando que "debe vidas": "Me da asquito, cuando dice 'pues es que es familia', no señor, o lo que sea, pedófilo, asqueroso, no soy tu fucking (maldita) familia, me vale ma... pero a veces la sangre no es tan gruesa cab... pedófilo, cul...", dijo Frida. También lo señaló de presuntamente haber asesinado a alguien: "¿por qué no se pone a hablar de las vidas que debe?, a la gente que mató, al mesero. A ver ¿por qué no habla de esas cosas?, puerco", comentó la joven.

Después de estas críticas, el cantante de 79 años fue cuestionado sobre esta situación y otras controversias durante la conferencia de prensa para anunciar la celebración del 50 aniversario de la OTI. Primero, al escuchar el comentario sobre si desea reconciliarse con Alberto Vázquez, con quien mantiene una rivalidad en el terreno profesional, dijo de forma sarcástica: "Todos estamos perfectamente bien… Sí… ¡cómo no!, sí, claro, hay días que no duermo pensando en que voy a hacer las paces".

Inmediatamente después, otro reportero mencionó el nombre de su nieta Frida Sofía y la posibilidad de resolver sus diferencias con la joven, por lo que Guzmán comenzó a huir de la prensa. No obstante, al recibir peticiones de reporteros para quedarse a responder más preguntas, el cantante solo volteó y mandó un frío mensaje: "Si no es con Frida Sofía".

Por otra parte, ante el cuestionamiento de si le afectó que César Costa no participe en el concierto que se realizará el próximo 6 de diciembre, el exesposo de Silvia Pinal dijo: "Hay algunos que vamos a repetir, y hay otras que no me interesa ve... absolutamente (lo siento)... porque está muy ocupado... El único que se preocupa de repente soy yo, voy y habló mal de ellos, no, yo soy el que habla mal, pero ellos son bellos", concluyó.

Fuente: Tribuna