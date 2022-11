Luto en la música: Tras cáncer terminal, muere famoso actor y cantante; estremece su despedida

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El mundo de la música y la televisión está de luto tras confirmarse la muerte del querido guitarrista de la banda británica Dr. Feelgood, Wilko Johnson, quien también destacó por haber interpretado al verdugo 'Ser Ilyn Payne' en la popular serie de HBO Game of Thrones. El artista criado en Canvey Island, Inglaterra perdió la vida a los 75 años este pasado lunes 21 de noviembre en su casa.

Johnson estudió literatura anglosajona en la Universidad de Newcastle y trabajó como maestro de escuela antes de formar su banda de blues-rock Dr. Feelgood con otros amigos locales. Muchos años más tarde debutó en la actuación pues su mirada penetrante y aspecto hicieron que se ganara el papel del verdugo silencioso en la serie Game of Thrones. En 2012, le diagnosticaron cáncer de páncreas y le informaron que era terminal. Wilko rechazó someterse a quimioterapias y decidió hacer una última gira.

Wilko Johnson en 'Game of Thrones'

El artista también grabó un álbum al que se refirió como el "final", llamado Going Back Home, con Roger Daltrey de The Who. "De repente me encontré en una posición en la que ya nada importa. Nos preocupamos de que se interpongan en el camino de las cosas reales. Y de repente no importa. Todo eso no importa. Caminas por la calle y te sientes intensamente vivo. '¡Oh, mira esa hoja!' Estás mirando a tu alrededor y piensas, 'Estoy vivo. ¿No es increíble?'", señaló en el 2013.

Wilko se sometió a cirugía para extirparle un tumor de 3 kilogramos y en 2014 anunció que había vencido el cáncer. El artista continuó su vida y en 2018 lanzó otro álbum llamado Blow Your Mind y tocó en conciertos con su Wilko Johnson Band hasta el mes pasado. Su muerte fue confirmada este miércoles a través de sus redes sociales: Este es el anuncio que nunca quisimos hacer, y lo hacemos con el corazón muy apesadumbrado: Wilko Johnson ha muerto".

"Falleció en su casa el lunes 21 de noviembre. Gracias por respetar la privacidad de la familia en este momento tan triste. Descansa en paz, Wilko Johnson", finaliza el mensaje publicado este miércoles 23 de noviembre. Aunque no aclararon si regresó el cáncer, al parecer esta fue la causa de su deceso pues también publicaron una foto con sus doctores, agradeciéndoles por darle "años extra para disfrutar". A Johnson le sobreviven sus hijos Simon y Matthew y su nieto Dylan.

Twitter @wilkojohnson

Fuente: Tribuna