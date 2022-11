Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 23 de noviembre y predicciones de amor y dinero para tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La semana ya va a la mitad y con esta ha concluido la temporada de Escorpio, una época perfecta para evolucionar y dejar atrás rencores y pesares. Conoce qué más puedes hacer en esta miércoles 23 de noviembre del 2022, según los horóscopos y las predicciones de Mhoni Vidente la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los famosos. ¡No ignores los mensajes del Universo en asuntos de amor, dinero, trabajo, salud y más!

Aries

Este día recibirás maravillosas noticias sobre un ser querido que está lejos y al que has extrañado desde hace mucho tiempo. En el trabajo, trata de confiar más en tus colegas, no puedes hacer todo tú solo.

Tauro

Si te deben dinero, es indispensable que seas directo y lo pidas de una vez por todas, o sino tendrás que esperar mucho tiempo. Mejor apresura las cosas. No esperes un amor correspondido si no has dado eso a los demás.

Géminis

Es clave que le pidas a tus amigos y familiares que dejen de presionarte para volver a enamorarte, diles que te gusta tu soledad de ahora. En asuntos de trabajo, debes coordinar mejor a los proveedores de tu negocio; haz un plan.

Cáncer

Eres una persona muy amigable que siempre hace amigos, pero por tanto amor es posible que en un momento la gente envidiosa te tire mala vibra. Trata de tener contigo alguna protección que te ayude a cuidar tu esencia.

Leo

Empezarás un romance con una persona que recién conociste, pero debes tomar las cosas con calma, pues podrías estar lanzándote a un terreno desconocido. Recuerda siempre ser honesto con la gente que se presenta en tu vida.

Virgo

Tú tienes la capacidad de hacer que tu negocio crezca, pero debes arriesgar un poco más de tu presupuesto. No tengas miedo, los astros te respaldan en el asunto económico, y te darán un dinero extra en los días próximos.

Libra

Tu desempeño laboral ha sido muy bueno, y es justo que te des un tiempo para descansar. Aprovecha el tiempo libre para explorar otras áreas de tu vida que te interesan, pero recuerda que no debes presionarte para nada.

Escorpio

Tu temporada concluyó y con esto viene una época de introspección. Andarás algo pensativo, pero la verdad todo será bueno para ti. Recuerda agradecer lo aprendido y reconocer lo mucho que has crecido. Prepárate para el futuro.

Sagitario

El comentario de un amigo te provocará ansiedad y hasta podría quitarte el sueño, pues tiene que ver con tu situación sentimental. Recuerda que tú eres la única persona que puede decidir sobre tu vida.

Capricornio

Si tienes amigos, sería bueno que les dedicaras más tiempo, pues ellos te extrañan y desean disfrutar contigo. Recuerda que el dinero sirve para dar calma, mas no lo es todo; trata de soltar un poco más para tu bienestar y diversión.

Acuario

Es hora de que salgas y conozcas a alguien nuevo; pero debe ser nuevo, si te aferras a la gente de tu pasado, solo sufrirás y tendrás malos ratos. Un amigo te dará una muy mala noticia, así que trata de tener calma.

Piscis

Es posible que debas reducir un poco tus salidas nocturnas, ya que no has descansado como debes y eso comienza a afectar tu salud. Es importante que busques un equilibrio en todo, solo en temas financieros.

Fuente: Tribuna