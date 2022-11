Ni boda ni hijos: Irina Baeva reaparece sola y confirma separación de Gabriel Soto tras 'infidelidad'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La supuesta separación entre Irina Baeva y Gabriel Soto sigue dando mucho de qué hablar y es que cada vez se han hecho más fuertes los rumores de que su compromiso matrimonial llegó a su fin. La noche de ayer martes 23 de noviembre la nacida en Moscú, Rusia llegó sola a la alfombra de unos premios y anunció que es una realidad que no habrá ni boda ni hijos con el galán mexicano próximamente.

La villana de las novelas Soltero con hijas y Amor Dividido desfiló por la carpa de los Premios Q en la CDMX y aquí reporteros rápidamente aprovecharon para cuestionarla sobre su presunta ruptura, la cual de inmediato descartó. La artista de 30 años confesó que es una realidad que ella y Soto estuvieron separados pero solamente por la distancia, explicando la única razón por la que no han sido visto juntos es porque ella se fue a Qatar mientras que él no ha parado de trabajar:

Nosotros estamos perfectamente bien, como seguramente todos ustedes lo pudieron ver... Nunca tuvimos ninguna crisis, ningún problema; simplemente nos separamos por cuestión de trabajo", aseguró.

Fuente: Instagram @irinabaeva

Muy segura de lo que estaba diciendo, Baeva declaró que el rumor de su rompimiento surgió de la prensa y de nadie más: "Creo que fue más un tema de medios de comunicación, disculpen chicos que les eche la bolita, pero finalmente trataron de hacer una nota donde nunca nota hubo". Además dijo tajantemente que ella y el galán de melodramas como Te acuerdas de mí no tienen porqué siempre estar juntos y menos subir todo a las redes sociales.

No somos muégano, finalmente no somos siameses, él está trabajando, yo estoy trabajando, compartimos cuando podemos compartir y si no compartimos ciertas cosas en las redes sociales pues es por la única razón de que cuando queremos convivir queremos estar juntos".

Y añadió: "Estamos en una etapa que no tenemos que comprobarle absolutamente nada a nadie. Realmente si ustedes quieren creer que estamos bien ¡venga, qué bueno!, ¡muchas gracias! y si quieren creer que no lo estamos ¡venga!, ¡no pasa nada realmente! Eso no cambia las cosas". Sin embargo, cuando los reporteros le preguntaron sobre el deseo que pidió una hija de Geraldine Bazán sobre que quiere ver a sus padres juntos otra vez, ella de inmediato dijo que no hablaría del tema por respeto a todos.

Gabriel y Geraldine con sus hijas

En cuanto al tema de las niñas lo único que les puedo decir es que nosotros convivimos, todo está bien, por respeto a todos los involucrados, a los papás de las niñas, a las niñas mismas, es lo único que te puedo contestar a esa pregunta".

También negó violentar a Gabriel como especuló Álex Kaffie semanas atrás y señaló que este y otros rumores como que el actor le fue infiel con Sara Corrales son "absurdos". Irina cerró diciendo que antes de pensar en tener hijos quiere pedir "la paz mundial" y explicó que de momento su boda sigue suspendida: "Cuando nos liberemos un poquitito de nuestros compromisos laborales pues ya retomaremos ese tema de la boda", dijo tajante.

Fuente: Tribuna