Se volvió mujer: Tras 22 años en Televisa y perder exclusividad, actor llega a 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Un polémico actor y conductor, quien hace 22 años comenzó su carrera en Televisa y en 2015 decidió renunciar a su contrato de exclusividad, dará un duro golpe al rating de Venga la Alegría debido a que este miércoles 23 de noviembre regresará al foro del programa Hoy. Se trata de Omar Chaparro, quien estará en el matutino más famoso de la televisión porque se encuentra promocionando su nuevo tema Tú, solo tú.

El ahora cantante se dio a conocer en la televisora de San Ángel gracias a programas de comedia como Los Visitors y Black & White, además de que fue parte del elenco original del desaparecido Sabadazo al lado de Laura G y Cecilia Galliano. En esta emisión el originario de Chihuahua consiguió mucha fama y es que demostró ser un gran comediante y creó varios personajes como 'Pamela Juanjo' y 'La Yuyis', para los cuales hasta se volvió mujer.

Pero como se recordará Chaparro decidió abandonar esta emisión sabatina porque quería superarse y llegar a Hollywood, por lo cual hasta decidió dejar de ser exclusivo del canal: "Yo siempre he escuchado a mi voz interior, venimos sabiendo lo que queremos... había una voz que me decía 'estás ganando mucho dinero pero no estás feliz', mi niño interior quería más", le dijo a Yordi Rosado hace unos meses.

Al no contar con un contrato activo en Televisa, el famoso actor de 47 años pudo hacer su debut en TV Azteca dando entrevistas exclusivas tanto a Pati Chapoy en el programa Ventaneando y hasta visitando el foro del matutino Venga la Alegría, donde se reencontró con Laura G. Además realizó varias películas y se unió a otras empresas como Estrella TV, donde ha tenido un gran éxito conduciendo su propio show nocturno Tu-Night.

Este 2022 Omar, quien el año pasado bajó 14 kilos para un proyecto y causó impacto, regresó al Canal de Las Estrellas para conducir la cuarta temporada de ¿Quién es la máscara? luego de haberse ausentado la edición anterior y ser reemplazado por su amigo y colega Adrián Uribe. Mientras que este miércoles 23 de noviembre el chihuahuense estará visitando el foro del programa Hoy para presentar su nuevo sencillo y sin duda alguna su presencia dará un duro golpe al rating de la competencia, VLA.

