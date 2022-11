Televisa, en shock: Ferka lanza indirecta a Christian Estrada y él responde al borde de las lágrimas

Comparta este artículo

Ciudad de México.- María Fernanda Quiroz, quien es mejor conocida como Ferka, de nueva cuenta se apoderó de la atención en las redes sociales debido a que lanzó una serie de mensajes que podrían ser una indirecta para su exprometido Christian Estrada, de quien se separó hace unas semanas. Por su parte, él acaba de reaparecer ante los medios de comunicación y habló de su separación al borde de las lágrimas.

Como se recordará, la actriz y el modelo se conocieron mientras formaban parte del reality Guerreros 2020 y a los cuantos meses de comenzar su romance anunciaron que estaban esperando a su primer bebé, Leonel, y a mediados de este 2022, durante su segundo aniversario, él le propuso matrimonio durante una romántica velada en Nueva York. Sin embargo, hace unas cuantas semanas ambos confirmaron que su relación había finalizado.

Tras revelar que decidió terminar con Estrada porque sufrió violencia a manos de su ahora exsuegra, hace varios días Ferka utilizó su cuenta de Twitter para poner varios comentarios que podrían estar dirigidos a su ex: "Las personas tiene tiempo para lo que realmente tienen ganas", escribió mientras que después colgó una imagen en el que habla de la decepción: "A veces lo mejor que alguien puede hacer por nosotros es decepcionarnos. La decepción es lo único que nos quita las vendas de los ojos. Y aunque muy difícilmente las del corazón".

Ferka lanzó un polémico mensaje

Mientras que la exactriz de novelas de TV Azteca ha manifestado que no quiere volver a hablar de su ruptura públicamente por respeto a su hijo, hace varias horas Christian reapareció ante la prensa en los Premios Q y aseguró que lo que ha dicho su exnovia es mentira: "Yo estoy tranquilo, mi enfoque es mi trabajo y mi prioridad es mi hijo... yo tengo mi versión, yo sé lo que pasó y por respeto no tengo nada qué decir de la madre de mi hijo", contestó tajantemente.

El exnovio de la modelo y cantante Frida Sofía aseguró que solo el tiempo le dará la razón para demostrar que no hizo nada malo y detalló que se ha enterado de que Ferka busca demandarlo: "Seguimos esperando, yo oí que Ferka me quiere demandar y pues está bien". No obstante, resaltó que ambos buscan acabar de forma cordial pues toda la vida estarán unidos por Leonel y recalcó que él nunca abandonará al pequeño, pues sabe lo que es crecer sin papá.

Llevamos una amistad por el niño, pero mi prioridad es salir adelante...".

Fuente: Instagram @ferk_q

Respecto a la razón de su truene pues lucían muy enamorados, Estrada contestó que ni él sabe porqué terminaron: "No sé, ni yo sé qué pasó, pero tengo que estar bien por mi hijo", dijo ya más conmovido y casi entre lágrimas. Pero cuando los reporteros le preguntaron si era verdad que alguna vez violentó a Ferka, él dijo: "Ese tema no lo quiero tocar, no tengo nada malo qué decir de ella, me llevo los bonitos recuerdos, prefiero llevarla en paz, le deseo lo mejor, somos papás chin... no le guardo rencor".

La amé, la sigo amando y es la madre de mi hijo ¿a quién no le duele? si fuera cierto no estaría aquí, soy un hombre y sé el padre que soy".

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes