Tragedia en TV Azteca: Tras huir del narco, actriz de Televisa rompe en llanto y da terrible noticia

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas de Televisa, quien huyó de México hace años por presuntas amenazas del narco, hace triste anuncio en Ventaneando y rompe en llanto. Se trata de la también cantante y conductora Laura Flores, quien luego de pasar por complicaciones de salud y someterse a una cirugía de rodilla, ahora enfrenta un calvario pues su esposo Matthew Flannery enfrenta una rara enfermedad y está hospitalizado.

Como se recordará, Laura participó en icónicos melodramas de San Ángel como El derecho de nacer, Clarisa, El alma no tiene color, Marisol, Gotita de amor, Piel de otoño, Tres Mujeres y Cómplices al rescate, pero tuvo que abandonar México. Aunque la vetó Televisa un tiempo, en 2020 volvió para actuar en Fuego Ardiente, aunque después se cambió a TV Azteca para participar en MasterChef Celebrity México, programa que abandonó para irse a Telemundo.

Ahora, la famosa aparece en el programa Ventaneando de Pati Chapoy pues señala que está atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida, pues su esposo Matthew Flannery, está internado en un hospital de Miami, Florida, a causa de una rara enfermedad que le provoca insuficiencia, y cuyo tratamiento es muy caro. Por este motivo, no pudo evitar conmoverse y romper en llanto en plena entrevista.

Matthew y Laura Flores

"Mi esposo está súper enfermo, no está bien de salud, de hecho, no es la primera vez desde que me casé con él hace más de tres años, ha ido a parar al hospital en varias ocasiones, esta no es la primera vez, lo que pasa es que en esta ocasión sí está bastante delicado", compartió. Y sobre la rara enfermedad que tiene, dijo: "Sufre de una condición llamada Enfermedad común variable de inmunodeficiencia, ¿qué significa esto?, sus glóbulos blancos no son suficientes".

Captura de pantalla de 'Ventaneando'

Y explicó: "Su organismo no produce los suficientes anticuerpos para pelear contra distintas enfermedades, infecciones o virus. Es algo congénito, es algo que viene de familia, la razón se desconoce". Sobre el tratamiento que tiene que llevar su marido, relató: "Hay tratamientos, una medicina que se pone como plasma para poder subir este nivel de anticuerpos, entonces este plasma se lo tiene que poner una vez al mes, la gammaglobulina, que es lo que él se pone, gammaglobulina animal".

No obstante, compartió que algunas veces no es suficiente y además es un procedimiento muy costoso: "A veces no es suficiente, y es un tratamiento que cuesta aproximadamente 7 mil dólares (poco más de 135 pesos) al mes. Gracias a Dios en este caso mi marido tiene un seguro de gastos médicos". No obstante, las malas noticias continuaron: "Ahora la situación que estamos atravesando es que mi marido tiene una insuficiencia hepática, insuficiencia pancreática, y también un problema con el duodeno", dijo.

Al cuestionarla sobre el estado de salud y anímico de su esposo, la actriz de telenovelas rompió en llanto y con la voz entrecortada señaló: "A mí Matthew siempre me dice que yo soy su fuerza... entonces él me necesita... entonces tengo que ser fuerte para él, es todo lo que te puedo decir", dijo con lágrimas en los ojos. "Mis hijos lo ven como una imagen paterna, aunque no es su papá y saben. No les gusta ver a Matthew decaído y sumamente delgado, débil", manifestó.

Finalmente, la también exconductora del programa Hoy externó la gran angustia que vive en este instante y manifestó el gran amor que siente por su esposo luego de haberse divorciado en varias ocasiones. Ante los buenos deseos del reportero, dijo: "Muchas gracias porque la verdad es que por primera vez llega un hombre verdaderamente bueno a mi vida, y no lo quiero perder", remató, temiendo que su esposo pudiera perder la vida o sufrir más complicaciones en su salud debido a ese padecimiento.

Fuente: Tribuna