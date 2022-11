Tras besarse con actriz y años vetada de Televisa, conductora regresa a 'Hoy' y aplasta a TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y actriz, quien hace varios años estuvo vetada de Televisa por irse a trabajar a la competencia, regresó al foro del programa Hoy este miércoles 23 de noviembre y dio un duro golpe al rating de TV Azteca. Se trata de Liliana Arriaga, mejor conocida como 'La Chupitos', personaje con el cual se dio a conocer participando en programas como Derbez en cuando, La Casa de la Risa y Humor... es los comediantes.

La comedianta mexicana llegó a las filas de San Ángel hace casi 24 años pero como no contaba con contrato de exclusividad y no tenía muchas oportunidades de trabajo en este país, hace varios años se unió a la cadena Estrella TV lo cual ocasionó que la vetaran de su 'casa'. Además en 2020 'La Chupitos' firmó su primer contrato para trabajar en la empresa del Ajusco cuando el ejecutivo Alberto Ciurana (qepd ) decidió llamarla a sus filas.

Foto: Instagram @vengalaalegria

Tras su contratación, la intérprete de 50 años tuvo el honor de participar en programas como Venga la Alegría, Todos quieren fama y hasta La Resolana, además de que pudo reunirse con Pati Chapoy en el foro de su vespertino Ventaneando. Sin embargo, el pasado 2021 Arriaga retornó por todo lo alto al Canal de Las Estrellas siendo concursante del reality Las Estrellas Bailan en Hoy y luego conduciendo el matutino Hoy.

Además fue invitada de varios programas como en el Canal Unicable De Noche Todo Pasa con Yordi Rosado, donde confesó que alguna vez había intentado tener algo más con otra mujer: "Sí... nos dimos un besito y ya pero dije: 'no ma... es mi comadre', no no es cierto", comentó la divertida mujer sobre su 'romance' lésbico. Además de que cuando apareció en el foro de Montse&Joe durante el mes del Orgullo LGBT, ella y Rosa Concha acabaron besándose en la boca.

No obstante, durante el último mes 'La Chupitos' estuvo muy ausente de los foros de Televisa debido a que estaba muy ocupada promocionando la nueva gira de la puesta en escena Entre Ellas por Estados Unidos, donde comparte escenario con Lis Vega y otras artistas. Pero por fortuna la mañana de este miércoles la comedianta regresó al matutino Hoy para acompañar al elenco integrado por Galilea Montijo, Arath de la Torre, Paul Stanley, entre otros. Sin duda alguna la presencia de Arriaga en el programa ayudó a elevar su audiencia y seguir hundiendo el rating de Venga la Alegría.

'La Chupitos' en 'Hoy'

Fuente: Tribuna