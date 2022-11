Tras hundir a Chapoy y perder exclusividad en Televisa, exactor de TV Azteca regresa a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien luego de quedarse sin el jugoso contrato de exclusividad en Televisa se fue a probar suerte a TV Azteca, sorprendió a toda la audiencia pues hace algunas horas regresó al programa Hoy con una fuerte confesión. Se trata de Juan Soler, quien logró acapararse de la atención en el matutino más famoso tras hablar como nunca de su divorcio de Maky Moguilevsky.

El galán oriundo de San Miguel de Tucumán, Argentina, llegó a las filas de San Ángel en 1995 y durante sus casi dos décadas en la empresa realizó melodramas como Locura de amor, Cañaveral de pasiones, La Otra, Cuando me enamoro, Palabra de mujer y La fea más bella, por mencionar algunas. Luego de dejar de ser exclusivo, el actor se fue a Telemundo en 2013 para actuar en novelas como Marido en alquiler y se cambió a las filas del Ajusco para participar en Nada Personal en la versión que se realizó en 2017.

Fuente: Internet

Sin embargo, en la actualidad se cree que Soler está vetado del Canal Azteca Uno porque hace algunos años arremetió públicamente en contra de Pati Chapoy. Resulta que el actor acudió al vespertino de Gustavo Adolfo Infante De primera mano y le exigió una disculpa pública a la líder del programa Ventaneando porque no le gustó un comentario que hizo sobre su divorcio, dejando en shock a la audiencia.

Me molestó mucho la actitud de Pati Chapoy, te lo digo a ti Pati; fue horrible que hayas dicho que yo lucro con mi familia, que todo esto lo estoy haciendo para reactivar mi carrera. Mi carrera jamás se cayó".???????

Durante el pasado 2020 el galán argentino retornó a su 'casa' Televisa para participar en el remake de Rubí y meses después obtuvo su último protagónico La mexicana y el güero al lado de la querida actriz Itatí Cantoral. Mientras que en la actualidad se sabe que Juan está participando en las grabaciones del melodrama El amor invencible, que tendrá como protagonistas a Angelique Boyer y Danilo Carrera y que será producido por Juan Osorio.

Hace varias horas el histrión de 56 años apareció en el programa Hoy debido a que en su sitio web retomaron una sincera entrevista que tuvo con Yordi Rosado donde admitió que su separación de Maky lo dejó hundido en depresión: "Fue devastador, tuve un cuadro de depresión largo, jamás pensé que podía llegar a ese punto", dijo el conductor de Sale el Sol, quien duró 15 años casado con la madre de sus dos hijas.

Juanito relató que para él fue sumamente complicado entender que su relación con su compatriota argentina había acabado pues él pensó que estarían juntos hasta la eternidad: "Yo me casé para toda la vida. No resultó y me costó mucho aceptar que algo así, tan puro, tan profundo causé tanto dolor, tanta angustia, que duela tanto, me costó mucho entenderlo, creo que todavía no termino de entender ciertas cosas, hay que aprender a vivir con eso", explicó. Eso sí, el actor comentó que actualmente se lleva muy bien con ella y que le guarda un cariño enorme.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Fuente: Tribuna