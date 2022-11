Adiós boda: Furiosa, Irina Baeva explota tras pregunta de Gabriel Soto y abandona entrevista

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Aunque ambos lo niegan, el intenso romance que parecía haber entre la actriz rusa Irina Baeva y el galán de Televisa Gabriel Soto podría haber llegado a su final. Aunque ya han surgido algunas 'pruebas', como la cancelación de su boda en múltiples ocasiones, el dejar de compartir fotografías juntos y las cada vez más escasas muestras de afecto entre ellos, ambos insisten ante la prensa que su relación continúa y solo se distanciaron por trabajo.

Aunque se dice que tendrían prohibido anunciar su supuesta separación por un contrato con una marca, ambos han dado pistas de que las cosas se enfriaron. Por un lado, Gabriel ha preferido solo hablar de su trabajo ahora que graba Mi camino es amarte y ha evitado dar muchos detalles sobre Irina. Ahora, es la rusa quien dejó en shock por su actitud en su encuentro con la prensa, pues fue llama "déspota" e "insoportable" por usuarios debido al desplante que hizo.

Crecen rumores de que Irina y Gabriel terminaron su romance

El momento ocurrió en el desayuno y presentación de Hairstyle The Talent Show del peluquero italiano Rossano Ferretti, en donde Irina Baeva y Daniela Magún estuvieron como invitadas de lujo, sin embargo, la rusa no recibió a la prensa de la mejor manera e incluso se molestó tanto que abandonó la entrevista al escuchar una pregunta que al parecer le incomodó bastante y que para muchos confirmaría que ya habría acabado su relación con el ex de Geraldine Bazán.

Baeva apenas iba viendo a reporteros cuando ya se mostraba algo tensa: "Oigan, espérense", dijo tajante. Aunque compartió un poco sobre el programa, asegurando que es un proyecto increíble, las cosas luego se tornaron más incómodas cuando le preguntaron si planeaba viajar para el Año Nuevo y ella simplemente le dijo: "Voy" y siguió hablando. Finalmente, contestó algo molesta: "Chicos miren... el Mundial se termina el 18 de diciembre, estamos trabajando mucho, nada ha cambiado, el enfoque únicamente de trabajo", dijo para el canal de YouTube de Edén Dorantes.

"Creo que es un gran augurio terminar el año con trabajo", añadió, sin embargo, al escuchar una pregunta sobre su vestido de novia, estalló: "Oye, ¿que te compraste tu vestido de novia en España?", le preguntó un reportero. "No... no me enteré. Chicos, no es el momento de hablar de cosas personales, estamos aquí para celebrar el talent show y hablar de la trayectoria de Rossano. De temas personales ya tendremos oportunidad de platicar. Muchas gracias", dijo y huyó de los reporteros, aunque algunos la siguieron persiguiendo pero ella no volteó para atrás.

Más tarde, la rusa recapacitó un poco y dirigió unas últimas palabras. Ya algo fastidiada, señaló: "Chicos, gracias, creo que ya les regalé 5 minutos... nos vemos todos los días. Les agradezco", finalizó. Aunque se desconoce si ambos hayan terminado o no su relación, lo cierto es que la pregunta sobre su vestido de novia provocó el enojo en la actriz, además de que su actitud hizo que le llovieran críticas de parte de internautas, quienes la tacharon de "déspota" y "sangrona".

