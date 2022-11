Adiós Televisa: Tras vencer al cáncer y ser hospitalizada, Rebecca Jones confirma salida de 'Cabo'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras reportarse que la actriz Rebecca Jones sería reemplazada de la telenovela Cabo, donde interpreta a la madre del villano, interpretado por Diego Amozurrutia, y madrastra del protagonista, a quien da vida Matías Novoa, la propia actriz confirma que quedó fuera del proyecto. Tras ser hospitalizada a principios de noviembre por una infección en los pulmones derivada de un problema respiratorio que tuvo, la representante de Jones señaló que no puede regresar aún al trabajo.

Como se recordará, la actriz mexicana hizo público su diagnóstico de cáncer de ovario en 2017, aunque en 2019 logró superarlo. A lo largo de los años tuvo algunos problemas de salud y regresó al hospital, sin embargo, nunca ha confirmado haber recaído en la enfermedad e incluso lo negó cuando su exesposo Alejandro Camacho ventiló ante la prensa este año que estaba luchando contra el cáncer de nueva cuenta. Aunque se creía que su hospitalización había sido por la enfermedad, no fue así.

La actriz de melodramas como El Maleficio y Cuna de lobos, quien también trabajó en TV Azteca en telenovelas como La vida en el espejo y Las Malcriadas, fue reportada muy delicada en un inicio, lo que despertó rumores de que no podría volver a las grabaciones del melodrama Cabo, producido por José Alberto 'El Güero' Castro y que sería reemplazada por la actriz Azela Robinson en el personaje de 'Lucía'. Diego Amozurrutia fue cuestionado sobre el tema y en una entrevista para el programa Hoy dijo desconocer si esto pasaría.

Aunque sí señaló que la salud de la actriz no estaba al 100 por ciento aún y que lo mejor sería que regresara al trabajo cuando esto fuera así, la producción, la actriz y la empresa habían permanecido en silencio sobre el cambio, hasta ahora. Jones envió un comunicado a través de su agencia de representación artística para confirmar que decidió no volver a los foros de televisión para terminar con su participación en el melodrama Cabo.

Por medio de las redes sociales de Prensa Danna, Jones anunció que debido a que aún no se ha recuperado por completo de sus problemas de salud, es que no podrá volver al proyecto, aunque no confirmó quién será la actriz que la reemplace: "Por medio de la presente se le informa al público en general y a los medios de comunicación que, aunque su salud va mejorando notablemente día a día, la señora Rebecca Jones ha decidido por instrucciones médicas, no regresar a sus actividades hasta que sea totalmente dada de alta y puede brindar a su público el 100 por ciento y su capacidad actoral, como siempre lo ha hecho".

Finalmente, añadió que está muy agradecida con la empresa Televisa y el productor, además de enviarle un cariñoso mensaje a sus fanáticos que siempre estuvieron al pendiente de su salud: "También agradece profundamente la paciencia que Grupo Televisa, José Alberto Castro y todo su equipo ha tenido para con ella en la exitosa telenovela 'Cabo', así como las muestras de cariño que su público y fans le han brindado en todo momento", finalizó.

