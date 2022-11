Alessandra Rosaldo deja a Eugenio Derbez por esta razón: "Pensé en el ejemplo que le doy a Aitana"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- En horas de la tarde de este jueves, 24 de noviembre, la cantante Alessandra Rosaldo, logró estremecer a sus más de 5,2 millones de seguidores en Instagram, después de revelar que había dejado a Eugenio Derbez por una razón sumamente importante. La actriz de melodramas como Salomé y Amarte es mi pecado enfatizó en que se puso a pensar en el ejemplo que le estaría dando a su hija, Aitana. Será que, ¿hay un nuevo divorcio en la farándula?

La realidad es que Alessandra y el actor de CODA no están por divorciarse, aunque si tuvieron que separarse por unas horas, ya que, la vocalista de Sentidos opuestos se marchó a un maratón celebrado en Los Ángeles, en conmemoración con el Día de Acción de Gracias, celebración que es bastante popular en Estados Unidos, país donde radica con Eugenio desde hace ya bastantes años. La celebridad incluso presumió que ganó una medalla.

Según las declaraciones de la cantante de Amor de Papel y Fiesta, su familia tiene la costumbre de participar en maratones de sus localidades todos los Días de Gracias, como una forma de agradecer la sanidad y unidad entre ellos, motivo por el que Ale habría sido invitada al evento, aunque en un principio ella se habría negado a asistir por el temor de salir de su confort: "Hoy se celebra el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos y mi hermana y su familia tienen la costumbre de celebrarlo corriendo el tradicional Thank Giving Run de su ciudad (...) He de confesar que cuando sonó la alarma, mi primer impulso fue pensar 'no voy a ir'".

Alessandra Rosaldo luego del maratón Thanks Giving Day

Créditos: Instagram @alexrosaldo

En las imágenes del evento, Alessandra luce bastante feliz y hasta cierto punto realizada, por lo que cuesta creer que en algún momento de su día pensó en no participar en la carrera, pero resulta ser que cambió de idea gracias a su hija Aitana, ya que, se cuestionó "el ejemplo" que le estaría dando a la pequeña: "Pensé en el ejemplo que le estoy dando a Aitana, en el reto de hacer algo nuevo, de atreverme y de demostrarme que sí puedo, pensé en lo enormemente bendecida que soy y en lo mucho que tengo que agradecer", declaró la famosa.

Publicación de Alessandra Rosaldo tras la carrera

Créditos: Instagram @alexrosaldo

Alessandra logró despertar la admiración de varios miembros de la farándula mexicana, quienes no dudaron en felicitarla por su gran hazaña en la sección de comentarios, entre ellos se puede mencionar a Lucy Chaparro, Benny Ibarra, Elías Cervantes, Paola Rojas, Marianna Burelli, Luz María Doria, Chantal Andere, entre otros. Por su parte, Eugenio Derbez continúa recuperándose de su terrible caída, aunque ya ha hecho algunas apariciones donde se le puede ver en mejor estado.

Fuentes: Tribuna, Instagram @alexrosaldo