"Debería agradecer mi silencio": Esposa de Andrés García responde a comunicado de Leonardo por su padre

Ciudad de México.- Margarita Portillo, esposa del actor dominicano, Andrés García, ha dado réplica al comunicado que lanzó Leonardo, el hijo del histrión, con respecto a la salud y malos cuidados que ha recibido su padre, luego de que la mujer del primer actor reveló que el artista decayó por una sobredosis de cocaína, a lo cual él descartó todo.

Debido a que en el texto Leonardo señaló a Portillo de impedirle verlo y no atender a su papá como se debe para su recuperación, la mujer de don Andrés se enlazó a través de una videollamada al programa Ventaneando para emitir su postura al respecto.

“Leonardo está mintiendo desde muchas esquinas porque su tía estuvo aquí, se acaba de ir hace rato, y ella, Rosita, me había comunicado que Leonardo venía el jueves, que venía con su actual novia (…) y luego que venía siempre el viernes, y luego supe que Sandy, su mamá dijo que no iba a venir porque su gato tenía un tumor y se estaba muriendo, y yo pensé que era una broma, pero después vi en las redes sociales de Leonardo que no era una broma y simplemente no vino”, explicó Margarita con respecto al dicho de Leo sobre que no puede ver a Andrés.

Esposa de Andrés García responde a comunicado de Leonardo por su padre

Y añadió: “Yo no, nunca he tenido un problema hasta este momento con Leonardo, siempre hemos llevado o llevamos una buena relación, siempre lo apoyé, ha recibido llamadas mías de consuelo cuando ha colgado llorando por la forma en que padre lo ha tratado, ahora, Andrés sí le ha impedido, le dice que a veces que no lo quiere ver o que mejor no venga, en muchas ocasiones.

Aquí en mi casa, Leonardo siempre fue bienvenido, nunca me llamó, tenemos el WhatsApp abierto y nunca me llamó él. Andresito es muy raro porque siempre había mantenido contacto conmigo, últimamente no me ha llamado”.

Con relación a los supuestos malos cuidados que le brinda a García, Portillo replicó: “Que yo sepa, o Andrés que aclare, o que diga si Leonardo ha pagado alguna vez una consulta de algún médico o ha pagado una caja de aspirinas para su padre, yo quiero saber eso, porque hasta la fecha Sandy, la mamá de Leonardo, le sigue pidiendo dinero a Andrés, porque Leonardo no tiene dinero y que nunca le da dinero. Entonces a mi marido, Leonardo García no creo que nunca se haya ocupado de llevarle un médico y lo haya pagado”.

Sobre el problema que originó la fractura de la relación entre los famosos padre e hijo, Margarita dijo: “Esto tiene toda la vida, que platique Leonardo por qué su papá en su cumpleaños 80, que mi hijo le hizo un festejo, y mi hijo pagó todo, y fue invitado Leonardo, que platique Leonardo por qué su papá terminó corriéndolo como siempre de la reunión. No quiero hablar más al respecto porque es el hijo de mi esposo”.

Al respecto del distanciamiento entre Andrea García y su padre Andrés, Portillo aclaró: “Le marcó un día, pero después de hablar con ella me dijo ‘bloquéala, no quiero hablar con ella’, y me lo dijo Andrés porque no le gustó que después de que Andrea estuviera poniéndose a dar entrevistas, cuando durante 10 años nunca se paró por aquí, porque Andrea le dijo ‘ay, papá, es que yo quisiera ir a verte, pero no tengo dinero, si tuviera dinero tomaba un avión e iba a verte’, entonces Andrés dijo ‘toma esta, porque está esperando a que yo diga sí te mando dinero como siempre para que vengas, y ya no’”.

Posteriormente, la esposa del actor de 81 años salió en defensa de su hijo. “Me molesta mucho aparte que se metan con mi hijo, ¿qué tiene que ver mi hijo?, cuando mi hijo lo único que ha hecho es tener atenciones y cariño y cuidados para el que es su padre que es Andrés García (…) y Leonardo debería agradecer mi silencio y la prudencia con la que me he estado conduciendo, él sabe a lo que me refiero”.

Adicionalmente, Margarita explicó el motivo por el que a pesar de mantener una relación con Andrés desde el año 1997 y estar casada con él desde el 2011, viven separados. “Nunca viví con él, siempre tuve mi casa y él la suya, porque es decisión de Andrés, porque es el estilo de vida que eligió Andrés para poder hacer de las suyas y hacer de su vida un papalote (…) vivo muy cerca de Andrés, estoy a 20 minutos, digo porque Andrés vive lejísimos”.

En medio de estas confesiones, Portillo decidió desvelar que Leonardo buscó recientemente a su padre para obtener un beneficio económico. “En Semana Santa yo sé que Leonardo le pidió dinero a su papá que porque (…) no le habían pagado y le iban depositar y no sé cuánto”.

Acto seguido, la mujer de don Andrés también aprovechó para negar que se encuentre al lado de su esposo por algún interés económico. “Andrés ya vendió, el rancho se lo regaló a mi hijo, y El Castillo ya lo vendió, y gracias a Dios y a la ayuda de mi hijo, porque a pesar de los esfuerzos de otra persona que echó abajo el negocio que ya tenía Andrés para venderlo, pero mi hijo Andrés encontró a otro comprador y gracias a eso a Andrés no le va a faltar dinero, Andrés está recibiendo una cantidad mensual y con eso estamos pagando lo que se necesite”, detalló.

Finalmente, Margarita Portillo envió un mensaje a Roberto Palazuelos, quien en redes sociales externó su apoyo a Leonardo y despotricó contra ella. “A Roberto que Dios lo bendiga, porque nunca voy a olvidar lo gentil que fue para conmigo en el pasado, pero su comentario parece de niño de primaria, le aconsejaría que tome un curso de ortografía, de caligrafía o de lectura (…) le mando bendiciones”, culminó.

Fuente: Tribuna