Destrozan a afamada cantante por presuntamente hacer playback en plena presentación en vivo

Nueva York, Estados Unidos.- El playback es una técnica a la que muchos cantantes recurren cuando deben dar un espectáculo en vivo, si bien, esta táctica es común, esto no evita que las personas enfurezcan al caer en la cuenta de que, lo que están viendo, es más bien un montaje y no un concierto en vivo. Este hecho lo vivió recientemente una prodigiosa intérprete quien es tan famosa como controversial.

Se trata de la exnovia de Luis Miguel y querida 'reina de la Navidad', Mariah Carey, quien durante la jornada de este jueves, 24 de noviembre, apareció como uno de los espectáculos principales en el Desfile anual número 96 del Día de Acción de Gracias de Macy's . La intérprete de Without You encantó a los presentes con un encantador vestido color rojo con corte sirena y una tiara plateada, mientras sostenía una sombrilla a juego.

Como era de esperarse, Mariah estaba ahí por una sola razón y era darle la bienvenida a la temporada navideña, misma que es de suma importancia en Nueva York, por lo que no era de extrañarse que Carey interpretará su gran éxito, All I Want For Christmas Is You, tema en el que lo dio todo para los presentes o... ¿no? Parece ser que la presentación de la exesposa de Tommy Mottola no fue tan impecable y es que, más de una persona en Internet la acusó de estar haciendo playback.

Comentarios como "La sincronización de labios de Mariah Carey siempre me molesta porque es tan descarada. Como si ni siquiera estuvieses intentando en ocultarlo" o "Ojalá me pagaran por pararme y lucir linda sincronizando los labios como Mariah Carey... Esa chica no cantó ni una sola nota", mencionaron las personas en las redes sociales, pero... ¿realmente Mariah Carey estaba realizando un descarado playback?

Lo cierto es que esto es difícil de descubrir, pero lo que sí se sabe es que varias personas comenzaron a desconfiar de la presentación de Mariah por dos razones, la primera es que la voz de la cantante sonaba exactamente igual que las grabaciones del famoso tema; mientras que el segundo motivo es que 7 años atrás, Carey de hecho fue descubierta haciendo playback luego de que sus labios y la pista perdiera por completo la sincronía, hecho que se convirtió en un escándalo en su carrera.

