'El gallo de oro' está de vuelta: A 16 años de su muerte, lanzan disco de Valentín Elizalde

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El 24 de noviembre del 2006, el cantante originario de Navojoa, Valentín Elizalde ofreció el que fuera su último concierto en el Palenque de Reynosa, Tamaulipas, pues al término del evento, fue asesinado por un grupo criminal que atacó a tiros el automóvil en el cual éste viajaba, causando tristeza entre sus seguidores, al tiempo que dejaba poco claras las razones por las cuales el denominado 'Gallo de oro' había sido asesinado de esta manera.

El cantante quien tenía 27 años de edad, ha sido recordado a la fecha por los fans y personas que gustan del género ranchero; sin embargo, debido a su edad también se le ha incluido dentro del denominado 'Club de los 27' porque fue también a esa edad que otros artistas perdieron la vida, tal fue el caso de Jimmi Hendrix, Janis Joplin, Kurt Cobain o Amy Winehouse, por lo que al estilo mexicano, los seguidores del intérprete de Vete ya, Como me duele o Lobo Domesticado lo incluyeron para darle cierta relevancia internacional.

Foto: Facebook Metro Tacubaya

A través de las redes sociales oficiales del cantante, las cuales siguen activas, se informó que para recordar su trayectoria, la cual estaba en pleno apogeo, solistas y agrupaciones del genero regional mexicano se unieron para lanzar al mercado un disco póstumo el cual lleva por nombre 'El Vale por siempre', mismo donde participan Calibre 50, Grupo Cañaveral, Los socios del ritmo o Los Askis, por mencionar algunos los que se sumaron a la lista de 19 temas a modo de dueto.

El material se encuentra disponible en las plataformas digitales, las cuales Valentín Elizalde ya no pudo conocer debido a que el día de su muerte la tecnología no daba esta posibilidad de exposición. Sin embargo, durante el tiempo que éste gozó de la fama, no le hacía falta ya que se caracterizó por llenar los recintos donde se presentaba, como aquel donde deleitó a los fans por última ocasión.

Foto: Twitter

En aquel entonces, 'El gallo de oro' interpretó el tema A mis enemigos, el cual está dedicada al que fuera líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín 'El Chapo' Guzmán, lo que ha desatado la teoría que fue por este tema que los integrantes del Cártel del Golfo fueron los que no tomaron bien que en el territorio que presumen controlan, haya interpretado dicho tema pues el esposo de Emma Coronel se la había dedicado a ellos.

A la fecha, las causas de la muerte no han sido despejadas y con ello, más teorías surgen. Ejemplo de ello es aquella donde se presume que le dieron un tiro de gracia o bien, que todo se trató por un presunto ajuste de cuentas y hasta aquella donde se habla de una traición familiar donde resalta el nombre de Tano Elizalde, primo del finado cantante. Mientras las dudas no se resuelvan, se mantendrán vigentes los homenajes para ‘El gallo de oro’, mismos que han llegado hasta las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la CDMX.

Foto: Facebook Metro Tacubaya

Foto: Twitter

Foto: Twitter

Fuente: Tribuna