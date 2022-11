¿Es el fin del cine? La Academia denuncia grave crisis y suspende convocatoria para afamados premios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Si bien a primera vista podría parecer que el cine mexicano ya no es lo que era en la época de oro, la realidad es que la industria del cinematográfica es una de las que más dinero mueve en el país. Según información del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) en el año 2019 se produjeron alrededor de 216 cintas en la República Mexicana, en las que se invirtió alrededor de 17,2 millones de pesos, dicha cantidad contó con un apoyo gubernamental del 49 por ciento.

Sin embargo, todo ello quedó en el pasado, ya que, este jueves, 24 de noviembre, la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (Amacc) publicó un comunicado a través de su cuenta de Twitter donde denunció una grave crisis financiera, lo que derivará en la suspensión de la convocatoria de los Premios Ariel 2023. En el informe no se incluye cuándo volverán a inscribirse las producciones del país y solo se específica que ocurrirá "hasta nuevo aviso".

¿Esto qué significa para las películas mexicanas que se estrenaron en este 2022? Parece ser que los filmes como Lecciones para canallas, Cuando sea joven, Mal de ojo, Presencias o ¿Qué culpa tiene el Karma? No podrán aspirar a ninguna nominación de Los Premios Ariel para el próximo año, hecho que fue profundamente lamentado en el comunicado: "Hoy que Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas está pasando por una grave crisis financiera. La Amacc está pasando por una grave crisis financiera", comienza el mensaje.

El aviso de la continuó con la organización insinuando que el Gobierno ya no se interesa más por el cine, tal y como lo hizo precisamente en el año 2019, hecho que fue enfatizado al comienzo de esta nota: "El Estado, que fuera motor y sostén de la Amacc durante un largo tiempo, ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general del cine en particular. Pareciera que la cultura junto al séptimo arte ya no son prioridad", señaló el coumento.

Comunicado de la Amacc

Créditos: Twitter @AcademiaCineMx

Aunque la situación puede parecer sumamente complicada para la Amacc, desde la edición anterior, la presidenta del organismo Leticia Huijara, anunció estaba enfrentando momentos muy delicados en el aspecto financiero, hecho que, parece ser, derivó en la suspensión de las convocatorias de este año: "La precarización del trabajo, la falta de seguridad social y la inseguridad en el empleo son problemas que también tocan al cine", aseguró la titular.

Fuentes: Tribuna