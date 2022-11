Estafada y en la ruina: Actriz es víctima de robo; usó ropa de gente muerta para sobrevivir

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El pasado mes de julio del presente año, se reveló que la actriz de origen británico Meg Wynn Owen, había muerto a la edad de 82 años; sin embargo, poco se sabía respecto a sus últimos días en especial luego de haber abandonado su carrera tras conseguir la fama por proyectos como Doctor Who, Upstairs Downstairs, Love Actually y Orgullo y Prejuicio.

Recientemente ha salido a la luz que la actriz tuvo un final muy trágico y es que además de no contar con recursos suficientes para tener una vejez digna, también fue víctima de robo por parte de un amigo y quien fungía como su cuidador, el cual la despojó de todos sus ahorros, es decir de más de 80 mil dólares, por lo que a su vez ella tuco que buscar los medios para salir adelante sin tener éxito.

Meg Wynn Owen en Upstairs Downstairs

Brian Malam, diseñador de vestuario, fue el que se encargó de estafar a la actriz cuyo verdadero nombre era Margaret Wright, misma que terminó en un asilo de ancianos donde se vio obligada a usar la ropa que los residentes dejaban una vez que fallecían, pues tampoco contaba con los recursos para estas prendas; cabe destacar que además el antes mencionado sabía que la mujer había sido diagnosticada con demencia, lo que la llevo a asignar a su supuesto amigo para manejar sus finanzas, viendo así la oportunidad para robarla.

Mala de 60 años de edad, usó este dinero durante los años de 2015 y 2019 para apoyarse en costear asuntos relacionados al cuidado de la salud; sin embargo, al ser denunciado las autoridades británicas lo detuvieron y a su vez, lo sentenciaron a 32 meses en prisión. Fueron las investigaciones las que dejaron ver que en 2014 la actriz lo había puesto a él a cargo de sus finanzas y en 2015 éste la llevó a un asilo de ancianos para deslindarse de su cuidado y por ende, aprovecharse de sus recursos.

Meg Wynn Owen

Aunque no se ha rematado quién fue el encargado de hacer la denuncia, se sabe que los cuidadores de la actriz fueron los que notaron que ella ya no contaba con recursos, mismos que se usaban para solventar sus gastos, por lo que denunciaron los hechos ante la policía británica en 2020 y con ello, el diseñador de vestuario no tuvo más remedio que declararse culpable de fraude.

Si bien los detalles recientemente se informaron al resto de la audiencia, ha causado relevancia que la actriz tuvo que pasar sus últimos años en el olvido; en especial cuando el elenco de la cinta Love Actually se ha robado la atención de los medios de comunicación después de anunciar un posible reencuentro en donde además se incluya un especial debido a que se cumplen 20 años de su estreno.

Fuente: Tribuna