Ferka estalla en 'Hoy' y hace pedazos a esposa de Luis Fernando Peña por humillarla en redes

Ciudad de México.- Hace algunos momentos la tensión en el programa Hoy estalló pues Ferka y Luis Fernando Peña se enfrentaron cara a cara luego de que días atrás un comentario de la actriz desatara la furia de su compañero de Las Estrellas Bailan en Hoy. Resulta que luego de bailar con él en la semana de 'Boomerang', María Fernanda Quiroz confesó que no estuvo muy cómoda ya que su esposa Aly Noris, no se le despegaba ni en los ensayos.

Fue el pasado lunes cuando la exprometida de Christian Estrada dijo que sintió que Luis no estuvo contento bailando con ella y otros miembros del matutino como Andrea Legarreta y Latin Lover mencionaron que era probable que su pareja sintiera celos: "Creo que sí, al final de cuentas. Yo creo que no le gustó como compañera o está muy acostumbrado a Violeta pero no, creo que no quiso trabajar o le daba miedo, o no sé", expresó.

Esto provocó que tanto el protagonista de la película Amarte Duele como su esposa compartieran varios mensajes en las redes en contra de Ferka, quien por supuesto no se puedo quedar callada: "Yo me la pasé súper bien, he sido súper frontal, no tengo nada en su contra... yo no le gusté como su compañera y eso no es echarle mier... la maestra Noris no me cae nada mal y no le estoy echando mier... a nadie", dijo la también conductora durante los ensayos de LEBEH.

Esposa de Luis Fernando puso estos mensajes

Mientras que la mañana de este jueves 24 de noviembre ya en el foro del matutino de Televisa, Luis Fernando mencionó que él enfureció con Ferka por no haberle expuesto a él que no estaba cómoda y que sacara a relucir a su esposa en televisión nacional: "No estuvo a gusto, ni contenta pero yo pensé que todo había quedado bien, me lo hubiera dicho de frente... hay que ser muy inteligente con lo que decimos ante una cámara, todo está grabado".

El intérprete del melodrama Mi Secreto desmintió a la pareja de baile de Jorge Losa por decir que no quería ensayar pues asegura que está cargado de trabajo y él siempre cumplió con ella: "Decir que mi mujer me incomoda, perdón pero no, a mí me gusta que mi esposa me incomoda y sería absurdo también decirle a la otra 'no traigas a tu esposo porque me incomoda'", expresó Peña ya un tanto molesto.

Como era de esperarse, la también exactriz de TV Azteca también pidió un micrófono para hablar y dejó bien en claro que nunca atacó a la esposa de Luis Fernando pero en cambio ella sí: "Yo no tengo malos rollos, te admiro como actor, hasta me burlé de mí diciendo que no te gusté como pareja, vean los videos, respeto a tu esposa y no la conozco, dice que como mujer la ataqué ni a su personalidad y ella dijo en sus historias que tengo una personalidad de mier...", expresó y finalizó diciendo que quiere llevar un trato cordial con el actor.

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy