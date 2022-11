¿Fue infiel? Tras 11 años casada, Galilea Montijo rompe el silencio en Televisa sobre su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras 11 años casada con Fernando Reina, padre de su hijo Mateo, la conductora del programa Hoy Galilea Montijo deja en shock al hablar como nunca del matrimonio, el divorcio y las veces que regresó el anillo de compromiso a una expareja, ventilando que él se portó como todo un patán y por eso uno ¡no lo devolvió! La confesión la hizo en el programa Netas Divinas, en donde abrió su corazón para revelar que al recibir el anillo, automáticamente pensaba que las cosas no funcionarían.

Las Netas, conformadas por Paola Rojas, Consuelo Duval, Daniela Magún y Natalia Téllez hablaban de las bodas y Galilea señaló que aunque para ella sí fue un momento "increíble", también se casó pensando en la posibilidad de divorcio: "Me casé muy ilusionada, pensando en eso de que 'vamos a ver qué es lo que pasa' porque claro, me casé a los 39 años, no me casé chavita tampoco... pensando que si no funcionaba me podía divorciar", comentó mientras Consuelo exhibió todos los compromisos fallidos que tuvo antes de contraer nupcias con el político originario de Guerrero: "Tú tienes connatos de matrimonio Galilea".

"Varios", señaló la tapatía. "Me dieron varios anillos", agregó. "Regresó como 6 o 7", señaló Consuelo. "La verdad es que hubo varios anillos... sí hubo varios momentos donde recibí la propuesta y al recibirla lo que me pasaba por la mente era 'creo que esto no va a funcionar', en el momento que me daban el anillo. Yo lo recibía porque se veía bonito pero llegas a tu casa y te preguntas '¿me veo con esta persona 20 años después?' No. Ahí yo corría. Era un drama también regresar el anillo", confesó Galilea.

Fue ahí que confesó que no regresó un anillo y hasta lo hizo collar: "Hubo uno que o regresé, no diré quién pero te diré porqué no lo regresé. Le dije 'no es el más pequeño ni el más grande que me han dado' y le dije '¿sabes qué?' no te lo voy a regresar por la manera como lo pediste y luego lo hice un collarcito (...) me lo pidió de vuelta de una manera fea". ¿Habrá sido Cuauhtémoc Blanco o el cirujano Jorge Krasovsky? La presentadora no lo quiso revelar.

Posteriormente, ya hablando de su matrimonio con Reina, le preguntaron que si tuviera una relación abierta, preferiría que le contara lo que haga o que simplemente no se enterara de nada y la razón. La tapatía admitió: "No, que no me entere... ojos que no ven... prefiero no enterarme y si pasa pues también yo creo que llega el momento donde tiene que haber sinceridad de las dos partes de decir '¿seguimos o cada quién por su lado?', pero mientras no me entere y no me conste nada, todo está bien", finalizó.

Fuente: Tribuna