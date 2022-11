Golpe a Matías Novoa: Danilo Carrera humilla a Michelle Renaud y Galilea Montijo lo hunde en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El actor de Televisa Danilo Carrera dejó en shock por las declaraciones que hizo sobre su nueva novia luego de haber terminado su romance con Michelle Renaud. El protagonista de melodramas como Hijas de la luna, Quererlo todo y Contigo Sí molestó a las conductoras del programa Hoy por sus palabras, sobre todo a Galilea Montijo, luego de que el histrión señalara que ahora su nueva pareja, quien es doctora, tiene "valores diferentes" a cualquier mujer que esté en el medio artístico.

Como pocas veces, el ecuatoriano rompió el silencio sobre su vida personal desde que puso fin a su relación sentimental con la protagonista de La Herencia, quien ahora tiene un tórrido romance con el chileno Matías Novoa. Durante su más reciente encuentro con la prensa, Danilo confesó que su corazón ya tiene dueña. Aunque se mostró feliz, hizo un comentario que para muchos fue una terrible indirecta a Michelle Renaud, por la manera en la que describió a su novia.

Danilo Carrera anduvo con Michelle Renaud

"No es del medio, no tiene nada relacionado con el medio... al final del día es una persona con valores totalmente diferentes, que se dedica a la medicina, que no tiene nada que ver con la actuación y me encanta porque es mucho más inteligente que yo, sabe 5 idiomas, es de esas mujeres... no, no es de México", señaló para el programa Hoy. Al ser cuestionado sobre si se arrepiente de haber sido tan abierto al hablar de sus exparejas, Carrero aclaró que no porque creció mucho como persona.

"No, no, al contrario, creo que aprendí muchísimo, me divertí muchísimo, crecí muchísimo, y no estoy hablando de mi carrera, porque al final del día no te suma ni nada una relación a tu carrera, creo que como persona crecí mucho". De inmediato, reporteros le pidieron su opinión sobre el nuevo noviazgo de Michelle con Novoa y si le gusta verla feliz, a lo que respondió tajante: "No la veo, no la veo porque no tengo relación y la verdad tampoco estamos en redes sociales, pero le deseo lo mejor".

Y añadió: "El otro día me pusieron un video de un show de ella con su pareja o su pareja entrevistándolos, lo entrevistaban al novio, y le deseo lo mejor, la verdad es que yo estoy contento, verla feliz, verla realizada, que encuentre realmente lo que ella quiere y lo que busca y pues de mi parte lo mejor. En verdad me alegra el corazón saber que está contenta y que tiene una relación estable, es lo más importante".

Por último, admitió que él no fue el hombre para la actriz y que espera que Matías sí lo sea: "Al final del día le deseo lo mejor, creo que es una gran mujer, nadie es perfecto, yo no soy perfecto, ella tampoco es perfecta, o sea, nadie, y creo que al final del día dentro de esas imperfecciones tenemos que encontrar a la persona perfecta para nosotros, y pues no era yo, y es seguramente este chavo y espero les vaya increíble, les deseo lo mejor del mundo, en verdad bendiciones", concluyó.

Sus declaraciones no causaron nada de gracia en las conductoras Andrea Escalona y Galilea Montijo, además de que sorprendió a los presentadores Arath de la Torre, Paul Stanley y 'El Negro' Araiza. Al finalizar la nota, Araiza se limitó a calmar a las dos, y Galilea señaló: "Lo que dijo Danilo nos sacó de onda a las mujeres que nos dedicamos al medio artístico (...) mis valores son diferentes, a los de una doctora", dijo sarcásticamente y entre risas. "No lo quiso decir así", comentó Raúl Araiza.

Finalmente, la conductora le pidió al actor aclarar sus palabras y hasta señaló que tal vez se refería a Michelle: "Danilo, comunícate con nosotras, porque yo te conozco y creo que también te dedicas al medio y tienes los mismos valores que una doctora", señaló. "Él dice 'no se dedica al medio, no tiene nada que ver'... ¿o se refería a Michelle Renaud que tiene otro tipo de valores?", dijo causando revuelo. "Yo no quiero amarrar navajas pero a mí sí me dolió", concluyó Gali.

