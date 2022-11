Harry Styles se pasea por las calles de CDMX previo a su concierto en el Foro Sol

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Por fin llegó el día en que la gira 'Love on Tour' del británico Harry Styles hará parada en la capital mexicana, ciudad a la que el exintegrante de One Direction ya arribó para no solo prepararse para los conciertos que ofrecerá en el Foro Sol, sino que además fue visto por las calles de la urbe haciendo ejercicio y claro, algunos de los fans de inmediato alertaron sobre su presencia en el Bosque de Chapultepec donde repartió fotos y autógrafos sin ninguna restricción.

El intérprete de temas como As it was, Watermelon Sugar o Adore You ya estuvo en ciudades como Guadalajara y Monterrey donde también hizo vibrar a los fanáticos; sin embargo, solo en la CDMX serán dos conciertos ante la gran demanda que tuvo esta gira internacional; incluso, el cantante y expareja de la actriz Olivia Wilde ha mencionado que la capital mexicana es una de sus ciudades favoritas en el mundo, de ahí que además se le haya visto recorres lugares de las colonias Roma Norte y Condesa donde afortunadas fanáticas también le pidieron fotos.

Instagram @harrystyles

Mientras el también actor se prepara para estos conciertos, se ha reportado que un grupo de fans ya está en las inmediaciones del recinto donde acamparon para poder estar en primera fila; acción que dicho sea de paso, también se registró en las urbes donde ya dio conciertos. Hasta ahora, se desconoce si el cantante está por arribar al recinto para la prueba de sonido o bien, seguirá disfrutando del denominado 'pulmón de la CDMX' mientras hace ejercicio.

El cantante Harry Styles en el Bosque de Chapultepec

Fraude por boletos falsos

Paralelo a la emoción que este concierto ha generado, también se ha reportado que revendedores de boletos han estafado a los capitalinos con accesos falsos justo como ocurrió en Guadalajara, Monterrey y durante el Festival Corona Capital que sucedió el pasado fin de semana en la curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez. El señalado en este crimen es un usuario identificado como 'El Melómano' quien además, así se justificó por este evento.

La persona detrás de esta cuenta en Twitter fue identificada como Alejandro y, además de haber revendido boletos para el Corona Capital, también ha ofertado boletos para el concierto de Harry Styles en la CDMX; no obstante, para los accesos al festival antes mencionado le pidió a sus clientes encontrarlo en un punto específico del rencinto y éste jamás llego. Aparentemente, había intentado atentar contra su vida y por ello, lanzó un comunicado en torno a la importancia de la salud mental.

Foto: captura de pantalla

Usuarios argumentaron que también le habían comprado boletos para los conciertos del británico y a la fecha no han tenido respuesta alguna, motivo por el que se hizo la invitación a sumarse a una denuncia en su contra pues las ganancias que el sujeto ha obtenido son de hasta 150 mil pesos, por lo que se apuntó a que el tema de la salud mental fue solo una 'cortina de humo' para dejarlos fuera del evento.

Fuente: Tribuna