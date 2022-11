Joe Jonas hace inesperada revelación y señala a Andrew Garfield de 'robarle' una gran oportunidad

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace poco más de una década Los Jonas Brothers eran una de las boy-band más famosas del mundo, por lo que es difícil creer que un actor emergente, como lo era Andrew Garfield, en aquel entonces, pudo haberle robado una gran oportunidad a uno de los hermanos que conformaban esta super banda pop, pero así lo fue, hecho que el afectado denunció recientemente cuando acudió a brindar una entrevista a un podcast.

Se trata de Joe Jonas, quien era considerado el líder de la banda que cantó éxitos como When you lookme in the eyes y Play my music, quien recientemente acudió al show Just for variety, donde señaló al actor inglés, Andrew Garfield de haberle quitado la oportunidad de interpretar a 'Peter Parker' en The Amazing Spider-Man, filme que fue estrenado en el año 2012 con el nominado al Oscar como protagonista.

Andrew Garfield como 'Spider-Man'

Según información brindada por el propio Joe, el director del filme, Marc Webb, también se dedicaba a realizar videos musicales, por lo que no se trataba de una persona desconocida para la estrella pop, incluso el hermano de Kevin y Nick reconoció que habría sido este hombre quien le habría hecho mantener la ilusión de que él sería quien se quedaría al final con el papel, hasta que Andrew llegó y encantó a todos.

Recuerdo que hace años estaba listo para 'Spider-Man', y estaba tan, tan emocionado y fue el año en que Andrew Garfield lo consiguió. Obviamente él era el correcto", afirmó el intérprete

Si bien, Joe no parecía tener lo que se necesitaba para interpretar a 'Peter Parker', la realidad es que esto no lo desanimó para incursionar en la actuación, sino todo lo contrario. El propio cantante aseguró que, durante la pandemia por Covid-19, tuvo tiempo suficiente para lograr afinar sus habilidades en la actuación, incluso relató que su esposa, la estrella de Game of Thrones, Sophie Turner, lo había ayudado con ello.

Sophie Turner ha demostrado ser la mayor crítica de Joe Jonas

Y es que, aunque la pareja ha mostrado tener una gran relación, al grado en el que ambos se casaron en Las Vegas tras su asistencia a los Billboard Music Award del 2019, lo cierto es que la actriz de X-Men: Días pasados futuros es una férrea crítica del trabajo de su esposo, hecho que lo ayudó a mejorar a tal grado que en este jueves, 24 de noviembre, estrenará su nueva película: Devotion.

