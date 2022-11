Mariazel, conductora de Televisa, arriesga su vida en Mundial de Qatar y se ahoga en llanto en VIDEO

Comparta este artículo

Doha, Qatar.- Sin duda alguna Mariazel es una de las presentadoras más queridas del público de Televisa debido a que es sumamente guapa y muy entregada con su trabajo, sin embargo, otra de las cualidades que tiene es su gran corazón. Lamentablemente hace algunas horas la también actriz acabó ahogada en llanto en sus redes sociales debido a un desafortunado momento que vivió en Qatar mientras realiza la cobertura para el Mundial de Futbol.

La originaria de Barcelona, España, tuvo que dejar atrás a su familia y varios proyectos para estar presente en la fiesta deportiva más grande del planeta, como el concurso Las Estrellas Bailan en Hoy donde tanto ella y su compañero Yurem Rojas decidieron renunciar por otros compromisos laborales: "Muchas gracias a la gente, por sus votos, pero cuando Andrea nos llamó le dije que yo tenía compromiso y le dijimos que igual salimos antes", explicó ante las cámaras.

Ahora se sabe que la integrante de la 'Familia Disfuncional' de Me caigo de risa no pudo seguir en el reality del programa Hoy porque tenía que viajar a aquel país arábico para toda la cobertura mundialista. Desafortunadamente hace algunas horas 'Zel' vivió un terrible momento en Qatar que la hizo romper en llanto y ella misma relató todos los detalles a través de un video que compartió en sus historias de Instagram.

Resulta que la presentadora deportiva de TUDN trató de salvarle la vida a un gatito que estaba sobre una calle y para ello se le atravesó a un carro, sin embargo, este no frenó y acabó con el animalito: "Acaban de atropellar en mis narices a un gato. Les juro que la persona tenía tiempo de frenar, yo me puse en el camino, pero vi que no iba a frenar y se lo llevó", dijo consternada. Según Mariazel, el automovilista pudo evitar el atropellamiento pero no quiso.

La también exactriz de TV Azteca, donde grabó capítulos del unitario Lo que callamos las mujeres y telenovelas como Machos y Los Sánchez, no pudo contener las lágrimas al recordar que un minino perdió la vida por la imprudencia de un chofer y comentó lo siguiente: "No puedo creer que exista gente así, con esa indiferencia, obviamente si tu vida corre peligro y no puedes frenar pues haces lo que tienes que hacer, pero si en verdad puedes evitarlo, hazlo".

Fuente: Tribuna