A 9 meses de su ruptura con Nodal, Belinda se convierte en 'mamá': "Bienvenido a la familia"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En vísperas de San Valentín, Christian Nodal anunció que su compromiso con su prometida y excompañera de La Voz México, Belinda, había llegado a su final. Aunque los meses se han ido acumulando, ninguno de los dos involucrados ha dado señales de lo que realmente ocurrió, como para que hayan decidido dar un paso para atrás de su boda, en especial porque ambos solían presumir que estaban realmente enamorados.

Luego de poco más de nueve meses de estos acontecimientos, Belinda sacudió a sus más de 15,7 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, después de publicar algunas fotografías de ella junto a su nuevo 'hijo'. Todo ocurrió durante la tarde del pasado miércoles, 23 de noviembre, cuando la intérprete de Me encantaría compartió una fotografía de su pequeño, un tierno gato blanco, identificado como 'Glen'.

En las imágenes, Belinda aparece vistiendo un mameluco de 'Igor', personaje de Winnie The Pooh, mientras sostiene a 'Glen' entre sus brazos. La famosa se tomó varias imágenes junto a su gatito. A su vez, la protagonista de Amigos x siempre, Aventuras en el tiempo y Camaleones, rogó por ayuda a sus fanáticos y es que, aunque reconoció estar plenamente enamorada de 'Glen', la realidad es que él suele huir de ella.

Belinda y 'Glen'

Créditos: Instagram @belindapop

Así como lo lees, resulta ser que el gato no parece estar muy conforme con esta unión, hecho que la propia Belinda especificó en el texto que acompañó sus fotografías. Todo indica que, aunque Beli es una persona que ama a los animales, la realidad es que ¡ella no tiene ni la menor idea de cuidar un gato! Según información brindada por la actriz de Bienvenidos al Edén, durante toda su vida ella siempre ha cuidado de perros y no de felinos.

Bienvenido a la Familia 'Glen', gracias por existir. Es la primera vez que tengo un gatito y no se mucho de cómo se comportan, siempre he sido de perritos, pero me enamoré de este bebito desde que lo vi, si alguien me puede escribir mas sobre el comportamiento de los felinos y como poder ser la mejor mamá para el

Belinda presenta a su gato

Créditos: Instagram @beindapop

Belinda concluyó su mensaje afirmando que, debido a que su gato es realmente suave, ella quiere abrazarlo y apretarlo durante todo el día, cosa que los perros están dispuestos a soportar por amor a sus humanos; sin embargo los mininos son distintos y de hecho lo odian y no temen en hacerlo saber a sus dueños, ya sea huyendo de ellos o hasta arañándolos, hecho que le provoca a Belinda un poco de ansiedad: "Me he dado cuenta de que los gatos son más independientes y eso me da más ansiedad", declaró la famosa.

Fuentes: Tribuna, Instagram @belindapop