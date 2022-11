Mhoni Vidente: Horóscopos para hoy, jueves 24 de noviembre y predicciones a tu signo zodiacal

Comparta este artículo

Ciudad de México.- "¿Cuál será mi suerte este jueves 24 de noviembre?", Mhoni Vidente, la astróloga y tarotista más famosa de México y el mundo de los espectáculos, responde a tu pregunta en los horóscopos de hoy, los cuales incluyen las predicciones del Universo para tu signo zodiacal en temas de amor, dinero, trabajo, salud y más. ¡Toma nota de los mensajes que hay para ti!

Aries

Es posible que tengas problemas con tu pareja, ya que has estado muy ocupado con el trabajo y no le has hecho lo que corresponde para cuidarla. Recuerda que la comunicación es la base de toda relación exitosa.

Tauro

Es momento de que amplié su currículum y busque nuevas formas de ampliar su campo laboral. Querido Tauro, no puede quedarse estancado, y sabe a la perfección que necesita una nueva aventura.

Géminis

Alguien de tu circulo se casará muy pronto, y te tocará apoyar de forma económica, así que medítalo bien antes de dar el gran gasto. Es hora de que hagas más ejercicio, Géminis, pues estás subiendo de peso.

Cáncer

Es posible que en estos días tengas alergia en la piel, por lo que tendrás que cuidar mucho lo que comes y lo que te pones. Lo mejor será que vayas al médico y no dejes que la situación se vuelva más grave.

Leo

Estás en un excelente momento de diversión y fiesta, así que aprovecha cada momento para dar lo mejor de ti y ser auténtico. En asuntos laborales, verás que todo te saldrá muy bien debido a la dedicación que pones.

Virgo

Has gastado mucho dinero en estos días, y ya comienzas a ver las consecuencias de tus actos, así que trata de ahorrar un poco en los días próximos. Cuida mucho lo que comes, pues estás propenso a enfermar.

Libra

Le gustas mucho a una persona, pero solo como amigo, así que no te hagas muchas ilusiones. Aunque eres divertido, será mejor que tengas un poco de prudencia sobre los temas que tratas, sé más empático.

Escorpio

Una buena noticia alegrará tu día. Recuerda que tienes más voluntad de la que crees, así que proponte cosas nuevas y cúmplelas para ti, que eres la persona que más debe confiar en tu persona.

Sagitario

Quizá recibas un aumento en el trabajo, pero este estará acompañado de nuevas e importantes responsabilidades, tómalo en cuenta antes de aceptar. Deja de mirar al pasado, la gente que no te quiere en su vida, no te quiere y ya.

Capricornio

Bailar es un buen ejercicio y una excelente forma para quitar el estrés del trabajo. Considera buscar clases cercanas a tu casa para que puedas dedicarle tiempo a esta gran actividad, verás que todo mejorará.

Acuario

Para los nacidos en el signo de Acuario se espera un día con muchos movimientos financieros. En asuntos de amor, tenga mucha atención en las señales que le da su pareja, pues es posible que desee el matrimonio para ustedes.

Piscis

Este es un día perfecto, querido Piscis, para que te sientes y hagas cuentas de las compras que hiciste en este fin de semana; descuida, el Universo te dará el dinero que necesitas para pagar tus deudas.

