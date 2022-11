Pleito en Televisa: Luis Fernando Peña explota contra Ferka y Latin Lover tras polémica en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso actor Luis Fernando Peña, quien ha realizado proyectos tanto en Televisa como TV Azteca, estalló en contra de Ferka y Latin Lover debido a la polémica que se suscitó en Las Estrellas Bailan en Hoy hace algunos días. Resulta que en una reciente transmisión de Hoy varios integrantes del programa sacaron a relucir que la esposa de Luis, Aly Noris, se pondría celoso de verlo trabajando con otras mujeres y que por eso no se le despega.

Resulta que la semana pasada fue de 'Boomerang' en el reality de baile y al protagonista de la cinta Amarte Duele le tocó bailar con la exactriz de TV Azteca y desafortunadamente no presentaron las mejores coreografías y Latin lo recalcó pero se olvidó del nombre de Peña: "Antes quiero recordar lo que pasó la semana pasada. Ustedes fueron una de las parejas que no les favoreció el boomerang ni a ti con Romina, ni a ti con Luis Roberto. De hecho tú tuviste algunos errores en dos coreografías Jorge , y tu Ferka yo no te vi acoplada con Luis Roberto, no sé que pasaría".

Posteriormente fue la misma Ferka quien dijo que no se sintió cómoda con su pareja: "Creo que sí, al final de cuentas. Yo creo que no le gustó como compañera o está muy acostumbrado a Violeta pero no, creo que no quiso trabajar o le daba miedo, o no sé". Luego de esto, Andrea Legarreta mencionó que en la producción estaban diciendo que Fer siempre está acompañado de su esposa y eso podría haber causado tensión en el foro.

Es incómodo a veces. Bueno, yo estoy acostumbrada a que nos vean. Pero al final de cuentas creo que a él le incomodaba un poco más. Yo traté de ensayar un poco más de veces cuando estábamos aquí y no quiso", respondió María Fernanda Quiroz.

En una entrevista exclusiva para TVNotas, el actual actor de la telenovela Mi Secreto explicó que ya está harto de la polémica de los realitys y nunca volvería a aceptar estar en uno. Asimismo, explotó contra los comentarios que hicieron tanto Ferka como Latin y dijo que es absurdo que piensen que su esposa lo cela: "Me parece muy infantil porque con Violeta, he podido trabajar con mi esposa presente. El esposo de Violeta también va, entonces sería absurdo que de repente a mi me incomode la presencia de Raúl".

El también intérprete de melodramas como Clase 406, A que no me dejas, Teresa y El color de la pasión dijo que de hecho fue su esposa Aly quien lo impulsó a entrar a este proyecto y a Todos a bailar en el Ajusco, negando así que ella esté celosa de sus compañeras: " Andrea fue la que dijo que (Ferka) se habría incomodado por la presencia de mi esposa, y no, a mi no me incomoda llevar a mi esposa al trabajo porque sé quien y me encanta presumir a la mujer que tengo al lado".

Asimismo, Luis Fernando explotó contra Latin Lover por no saber como se llama aún cuando ha participado en dos temporadas de LEBEH: "De pronto sí es triste darte cuenta que estás trabajando en un programa y uno de los jueces después de tanto tiempo no sepa cómo te llamas, si no se acuerda de mi segundo nombre". Y ya para finalizar, el histrión de teatro también lanzó un fuerte mensaje en contra de Ferka:

Estuvieron muy fuera de lugar los comentarios que hizo tanto para mi esposa y para mí. De mí que digan lo que quieran, a ella que ni la toquen. Quiero dejar en claro: A mí no me daba miedo Ferka, simplemente tengo un respeto y profesionalismo de por medio", relató.

Luis Fernando y su esposa Aly

