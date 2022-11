Roberto Palazuelos no se guarda nada y tacha de "interesada" a la esposa de Andrés García

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Nadie puede negar que Andrés García fue un prolífico galán de Televisa hace varias décadas y es que, sus grandes actuaciones en melodramas como El privilegio de amar, La sonrisa del diablo, Velo de novia (1971), Tú o nadie y Paloma, aún a la fecha son recordadas por sus fans; sin embargo, el pasar de los años ha dejado mella en el histrión, por lo que el tema de conversación (relacionado a la estrella de televisión) se ha centrado enteramente en su deteriorado estado de salud.

Si bien, muchos lo recordarán por la imagen vigorosa que presumió tanto en cine como en televisión hace varias décadas, actualmente, el veterano actor ha impresionado a más de uno por su enfermo aspecto físico producto de la cirrosis hepática que padece desde hace algún tiempo. Como algunos recordarán, hace algunos meses Andrés publicó un video en el que afirmaba que se encontraba en sus últimos días y aunque logró recuperarse de ello, el actor de 81 años volvió a dar de qué hablar tras haber sido hallado inconsciente en el piso de su casa en Acapulco, Guerrero.

Andrés García y Margarita Portillo

Durante la mañana de este jueves, 24 de noviembre, su esposa desde hace más de 20 años, Doña Margarita Portillo, apareció en Venga la Alegría donde insinuó que Andrés habría tenido una sobredosis: "No sabía que esa era la imagen de una sobredosis. Para tener el soporte médico mandé a hacer unos estudios y salió positivo. Cuando llegué, él estaba apenas consciente, pero cuando trataba de hablar, decía cosas incoherentes. No le entendía porque no podía casi hablar".

Parece ser que esta entrevista no fue del agrado del hijo de Andrés, Leonardo García, quien publicó un comunicado en su cuenta oficial de Instagram, donde expresó su molestia ante el accionar de la mujer, pero por sobre todo la denunció ante sus fans por no permitirle hablar con su padre: "No estoy de acuerdo en que Margarita exponga a mi papá de esta manera (...) (Margarita) No nos comparte información completa, ni los cuidados que está recibiendo... no nos da acceso a visitarlo. En varias ocasiones he tratado de contactar y localizar a mi papá, pero me fue imposible".

Comunicado de Leonardo García

Créditos: Instagram @leonardogarciaof

Pero Leonardo no fue el único que reaccionó de manera negativa por la forma en que Margarita está realizando las cosas, ya que, el actor Roberto Palazuelos, no dudó en hacerse presente en la sección de comentarios de la publicación de Leonardo e insinuar que la mujer únicamente tiene un interés monetario por Andrés García: "A esa Margarita solo le importa el dinero", declaró el actor de 40 y 20, Hasta el fin del mundo y Qué bonito amor.

Fuentes: Tribuna