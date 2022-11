Se acabó el amor: Tras traición con TV Azteca, galán de Televisa se separa y da el triste motivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de que en el matutino Sale el Sol, donde trabaja como conductor tras dejar Televisa y TV Azteca, Juan Soler admitiera que estaba soltero tras un año de relación con su novia de la infancia María Jose Barbaglia, ahora da los tristes motivos. Como se recordará, el argentino se divorció de su exesposa Maky Soler en 2018 y luego se reencontró con una exnovia de cuando aún seguía en Argentina, sin embargo, el romance no prosperó.

Aunque el argentino empezó a andar con su novia de la infancia en 2021, fue hasta este año que la hizo pública y reveló la identidad de su novia. Ambos estuvieron juntos cuando tenían 15 años y ella reside aún en ese país mientras que Soler vive en México, por lo que llevaban una relación a distancia. Fue durante la gala de premios de una famosa revista que la prensa cuestionó al protagonista de melodramas como Cañaveral de pasiones, Locura de amor, La Otra y Cuando me enamoro qué fue lo que sucedió.

"Ya no tengo relación, ya se rompió esa relación", dijo sin dar detalles. Por otro lado, el histrión que en 2017 traicionó a San Ángel con TV Azteca al participar en el melodrama Nada Personal fue cuestionado sobre la razón por la que terminó su romance luego de que expresara que estaba muy feliz con ella: "Sí, pero no; esto ya se acabó, la distancia mató la relación", comentó. Y es que ambos vivían muy lejos el uno del otro y no se veían con tanta frecuencia.

Instagram @mariajosebarbaglia

Pese a la insistencia de los reporteros, el también presentador no quiso hablar más del tema pues se veía visiblemente dolido. Tajante, el actor solamente se limitó a decir: "Ya no hablemos de eso, muchas gracias", comentó y abandonó el lugar para ya no ser cuestionado sobre el fin de su romance. Apenas en octubre pasado ella había presumido un hermoso arreglo de flores de parte del argentino y él le escribió tiernas palabras: "Te amo... siempre".

Instagram @mariajosebarbaglia

Cabe recordar que Soler estaba muy emocionado por haber retomado su relación con María José, pues ambos fueron novios durante 5 años cuando estaban juntos en la escuela en Tucumán, Argentina. Las vidas de ambos los separaron y se casaron; Juan con Maky Soler y ella con el padre de sus hijos, sin embargo, se divorciaron y el destino los juntó de nuevo. Lamentablemente, la distancia hizo de las suyas y ambos pusieron punto final a su relación.

Fuente: Tribuna