Se divorció: Tras unirse a 'Hoy' y perder exclusividad, exactriz de Televisa regresa a 'VLA'

Ciudad de México.- Una famosa actriz, quien tiene 20 años retirada de las telenovelas de Televisa y que además ya no cuenta con contrato de exclusividad, dio un duro golpe al rating del programa Hoy debido a que este jueves 24 de noviembre se unió al matutino de la competencia, Venga la Alegría. Se trata de la también cantante Yuri, quien se sinceró ante las cámaras de TV Azteca sobre todas las dificultades que ha vivido en los últimos años.

La intérprete de éxitos como Maldita Primavera y Detrás de mi ventana había trabajando durante toda su carrera en la empresa de San Ángel actuando en entrañables melodramas como Colorina, Verónica y Volver a empezar, el cual protagonizó al lado de Chayanne, sin embargo, en los últimos meses ha estado muy cercana a la televisora del Ajusco, pues hasta con ellos celebró sus 50 años de carrera realizando un especial conducido por Adal Ramones.

Esto confirmó que Yuri ya no cuenta con exclusividad en Televisa, donde ha sido parte de proyectos como La Voz... México, amenizando varios de sus especiales, estando en el foro de Hoy y más recientemente participando en el reality ¿Quién es la máscara? como investigadora. Sin embargo, algo que la cantante no ha vuelto hacer es actuar y su último melodrama fue ¡Vivan los niños! en 2002, pues su actual esposo Rodrigo Espinoza le pidió que se retirara porque no la quería ver besando a otros hombres.

Hice un pacto con mi esposo y por eso yo creo que hemos durado tanto 26 años: era de que yo no volvería a hacer una telenovela en estelar, porque en el estelar lógicamente siempre te piden besos", contó.

Pese a que días atrás la veracruzana, que estuvo casada con Alejandro Iriarte Woodside quien acaba de fallecer la semana pasada, dio varias exclusivas al matutino de Televisa, este jueves abrió las puertas de su camerino a las cámaras de VLA y platicó en exclusiva con ellos. Yuri declaró que aunque nunca ha ocultado nada de su carrera y vida personal, en un futuro podría escribir un libro para relatar todas sus anécdotas y vivencias.

Y añadió que en este momento, ella ya se siente plena: "Yo quiero morir y que mi hija me cierre los ojos, quiero decir 'tuve una hija y tuve un esposo', porque híjole, en este negocio es tan difícil". La guapísima jarocha también se sinceró y dijo que le gustaría celebrar su trayectoria con un homenaje en el Palacio de Bellas Artes donde sea agasajada: "Me gustaría que me cantaran las nuevas generaciones porque ya mis compañeras van a estar bien rucas ¿una Danna Paola qué tal?".

Fuente: Tribuna